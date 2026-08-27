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Încă un mesaj RO-Alert în Tulcea, joi dimineață. Populația, sfătuită să se adăpostească

Elena Popescu
Încă un mesaj RO-Alert în Tulcea, joi dimineață. Populația, sfătuită să se adăpostească
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Locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea au primit, joi dimineaţă, un nou mesaj RO-Alert. Potrivit mesajului de avertizare, există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în dimineața zilei de joi, 27 august, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la aproximativ 3 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. ”Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.”

De asemenea, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 06.54.

Ro Alert și în noaptea de miercuri spre joi

O avertizare Ro Alert ă a fost emisă și miercuri seară pentru nordul județului. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, miercuri seară, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.

Alerta aeriană a încetat la miezul nopții. Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Trei drone doborâte în spațiul aerian românesc

Vă reamintim că trei drone au fost doborâte, în trei zile, în spațiul aerian național. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, în județul Buzău. Cea de-a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în zona Sfântu Gheorghe, iar cea de-a treia a fost distrusă deasupra Mării Negre pe 26 iulie.

Bilanțul intervențiilor privind dronele indică distrugerea a trei drone în succesiune rapidă în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

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