Drumul Expres Focșani–Brăila a fost contractat. Care este durata de execuție

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, luni, atribuirea contractului pentru Drumul Expres Focșani–Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company. Valoarea ofertei este de 4,29 miliarde lei, fără TVA.

„Obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România”, a precizat ministrul.

Durata contractului este de șase luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Proiectul include „57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 și Podul de la Brăila), două parcări și un spațiu de servicii cu benzinărie și zonă de alimentație publică”.

„Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, dar și legătura mai departe spre Tulcea și Constanța”, a mai spus ministrul.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027 și Bugetul de Stat.