Prima pagină » Actualitate » Drumul spre destinația favorită de vacanță a românilor, un coșmar pentru șoferii „furați de SOMN”. Oboseala face ravagii la volan

Drumul spre destinația favorită de vacanță a românilor, un coșmar pentru șoferii „furați de SOMN”. Oboseala face ravagii la volan

Mihai Tănase
17 oct. 2025, 09:12, Actualitate
Drumul spre destinația favorită de vacanță a românilor, un coșmar pentru șoferii „furați de SOMN”. Oboseala face ravagii la volan
Foto: Profimedia images

Tot mai mulți români recunosc că au ațipit la volan în timpul drumurilor lungi spre destinații de vacanță, în special spre Grecia, unde șoferii se ambiționnează să parcurgă tot acest trase „dintr-o bucată”. Specialiștii avertizează că oboseala la volan poate fi la fel de periculoasă ca alcoolul, unde numai o clipă de neatenție poate transforma o vacanță într-o tragedie.

Anual, peste 1.500 de oameni își pierd viața în accidente rutiere petrecute pe șoselele din România. Potrivit Poliției Române, oboseala la volan este una dintre cauzele principale ale acestor tragedii, alături de viteza excesivă și neatenție.

Statistic, mai mult de jumătate dintre accidentele rutiere produse noaptea, între orele 00:00 și 05:00, au drept cauză starea de epuizare a șoferilor, consumul de alcool sau droguri.

Drumul spre Grecia, coșmar pentru șoferii români

În mediul online, mai mulți români au povestit momentele în care au fost „furați de somn” în timpul condusului, unii recunoscând că au condus chiar și 30 de ore aproape continuu. Mulți dintre ei au scăpat ca prin minune din situații care puteau avea urmări fatale.

Un șofer a povestit că a adormit pe traseul spre Thassos, în zorii zilei, în munții Bulgariei.

„Mi se părea că sunt ok, dar aveam momente când nu-mi aminteam ce făcusem în ultimele secunde. Am oprit de două ori, dar nu mi-am revenit, așa că a condus soția. Dacă ești prea ambițios și ai încredere că reziști, riști să o pățești grav”, a povestit acesta pe Reddit, citat de Adevărul.

Alt român a trăit o experiență similară pe drumul spre Lefkada: „Era cinci dimineața, ploua ușor, mergeam spre Lefkada. Erau curbe peste curbe și nu mai realizam dacă sunt pe banda mea sau dacă le tai pe contrasens. La un moment dat am luat o curbă prea tare și m-a speriat atât de tare încât m-am trezit complet”, a scris acesta.

Unii șoferi au relatat că mașinile moderne, dotate cu sisteme de avertizare pentru părăsirea benzii, i-au salvat la timp.

„Când roțile au atins marcajul acela cu rizuri, care face zgomot, am tresărit. De atunci, dacă simt cea mai mică urmă de oboseală, nu mai conduc. Am fost extrem de norocos cu marcajele alea sonore”, a spus un român care se întorcea din Grecia.

Alți conducători auto au recunoscut că au adormit la volan pe șoselele din Germania sau Austria, în timpul curselor de muncă.

„Eram la job, curier în Germania, rupt de oboseală după o noapte fără somn. M-au trezit claxoanele celor din sens opus după ce s-a ridicat bariera. Cei din față plecaseră, iar eu dormeam pe loc”, și-a amintit un șofer român.

Un camionagiu a povestit cum, după 13 zile consecutive de condus, a fost „furat de somn” chiar înainte de destinație: „Am auzit un claxon puternic, clar pentru mine. Probabil am adormit o jumătate de secundă. A fost urât, m-a furat fără să anticipez nimic”.

Unii români recunosc că, după asemenea momente, nu mai riscă deloc să facă un traseu „dintr-o bucată”.

„Cum simți că ți se face somn, trage pe dreapta și odihnește-te. Nu e de joacă, somnul te fură fără să-ți dai seama”, a avertizat un alt șofer.

Avertismentul polițiștilor pentru șoferi

Specialiștii atrag atenția că deprivarea de somn afectează grav capacitatea de a conduce. Poliția Română precizează că, „după 17 ore fără somn, performanțele psihomotorii ale unui șofer sunt echivalente cu o alcoolemie de 0,05 mg/ml”.

După 24 de ore fără somn, efectele sunt comparabile cu cele ale unui șofer cu o alcoolemie de 0,1 mg/ml, de două ori peste limita legală.

„Ideal e să nu conduci mai mult de două-trei ore fără pauză. Empiric, se spune că o oră de condus echivalează cu două ore de stat treaz. Dacă mergi noaptea, după o zi întreagă fără somn, ajungi ușor în zona critică, la peste 16 ore de veghe”, explică un șofer cu experiență.

Citește și

ACTUALITATE Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final
09:41
Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final
BREAKING NEWS EXPLOZIE puternică în București. Haos în intervenția autorităților. A fost activat planul roșu. Sunt 2 morți și 11 răniți. Oamenii sunt disperați
09:38
EXPLOZIE puternică în București. Haos în intervenția autorităților. A fost activat planul roșu. Sunt 2 morți și 11 răniți. Oamenii sunt disperați
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Orice jurnalist apelează la un CLIȘEU atunci când nu este pregătit”
09:33
Ion Cristoiu: „Orice jurnalist apelează la un CLIȘEU atunci când nu este pregătit”
Gândul de Vreme ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde toată țara și va ploua pe arii relativ extinse”
09:30
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde toată țara și va ploua pe arii relativ extinse”
ACTUALITATE Îți place să călătorești? 4 destinații de vacanță îndepărtate unde poți mânca bine cu bani puțini
09:17
Îți place să călătorești? 4 destinații de vacanță îndepărtate unde poți mânca bine cu bani puțini
EXCLUSIV Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, GÂNDUL publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. 4 de la PSD, 2 de la USR și 2 de la PNL
09:00
Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, GÂNDUL publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. 4 de la PSD, 2 de la USR și 2 de la PNL
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Digi24
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală Data publicării: 17.10.
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Evz.ro
Explozie puternică într-un bloc din Rahova. Trei etaje au fost afectate. Două persoane au murit
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce au făcut Oleg Spînu și Andreea Cuciuc cu o seară înaintea TRAGEDIEI în care fiica lui Igor Cuciuc a murit: "Mai aveam și unele secrete".
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Un semn timpuriu al demenței ar putea fi ascuns în forma creierului nostru