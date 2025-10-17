Drumul spre destinația favorită de vacanță a românilor, un coșmar pentru șoferii „furați de SOMN”. Oboseala face ravagii la volan

Tot mai mulți români recunosc că au ațipit la volan în timpul drumurilor lungi spre destinații de vacanță, în special spre Grecia, unde șoferii se ambiționnează să parcurgă tot acest trase „dintr-o bucată”. Specialiștii avertizează că oboseala la volan poate fi la fel de periculoasă ca alcoolul, unde numai o clipă de neatenție poate transforma o vacanță într-o tragedie.

Anual, peste 1.500 de oameni își pierd viața în accidente rutiere petrecute pe șoselele din România. Potrivit Poliției Române, oboseala la volan este una dintre cauzele principale ale acestor tragedii, alături de viteza excesivă și neatenție.

Statistic, mai mult de jumătate dintre accidentele rutiere produse noaptea, între orele 00:00 și 05:00, au drept cauză starea de epuizare a șoferilor, consumul de alcool sau droguri.

Drumul spre Grecia, coșmar pentru șoferii români

În mediul online, mai mulți români au povestit momentele în care au fost „furați de somn” în timpul condusului, unii recunoscând că au condus chiar și 30 de ore aproape continuu. Mulți dintre ei au scăpat ca prin minune din situații care puteau avea urmări fatale.

Un șofer a povestit că a adormit pe traseul spre Thassos, în zorii zilei, în munții Bulgariei.

„Mi se părea că sunt ok, dar aveam momente când nu-mi aminteam ce făcusem în ultimele secunde. Am oprit de două ori, dar nu mi-am revenit, așa că a condus soția. Dacă ești prea ambițios și ai încredere că reziști, riști să o pățești grav”, a povestit acesta pe Reddit, citat de Adevărul. Alt român a trăit o experiență similară pe drumul spre Lefkada: „Era cinci dimineața, ploua ușor, mergeam spre Lefkada. Erau curbe peste curbe și nu mai realizam dacă sunt pe banda mea sau dacă le tai pe contrasens. La un moment dat am luat o curbă prea tare și m-a speriat atât de tare încât m-am trezit complet”, a scris acesta.

Unii șoferi au relatat că mașinile moderne, dotate cu sisteme de avertizare pentru părăsirea benzii, i-au salvat la timp.

„Când roțile au atins marcajul acela cu rizuri, care face zgomot, am tresărit. De atunci, dacă simt cea mai mică urmă de oboseală, nu mai conduc. Am fost extrem de norocos cu marcajele alea sonore”, a spus un român care se întorcea din Grecia.

Alți conducători auto au recunoscut că au adormit la volan pe șoselele din Germania sau Austria, în timpul curselor de muncă.

„Eram la job, curier în Germania, rupt de oboseală după o noapte fără somn. M-au trezit claxoanele celor din sens opus după ce s-a ridicat bariera. Cei din față plecaseră, iar eu dormeam pe loc”, și-a amintit un șofer român.

Un camionagiu a povestit cum, după 13 zile consecutive de condus, a fost „furat de somn” chiar înainte de destinație: „Am auzit un claxon puternic, clar pentru mine. Probabil am adormit o jumătate de secundă. A fost urât, m-a furat fără să anticipez nimic”.

Unii români recunosc că, după asemenea momente, nu mai riscă deloc să facă un traseu „dintr-o bucată”.

„Cum simți că ți se face somn, trage pe dreapta și odihnește-te. Nu e de joacă, somnul te fură fără să-ți dai seama”, a avertizat un alt șofer.

Avertismentul polițiștilor pentru șoferi

Specialiștii atrag atenția că deprivarea de somn afectează grav capacitatea de a conduce. Poliția Română precizează că, „după 17 ore fără somn, performanțele psihomotorii ale unui șofer sunt echivalente cu o alcoolemie de 0,05 mg/ml”.

După 24 de ore fără somn, efectele sunt comparabile cu cele ale unui șofer cu o alcoolemie de 0,1 mg/ml, de două ori peste limita legală.