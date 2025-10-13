O nouă taxă rutieră pentru românii care merg în Bulgaria, din ianuarie 2026. Este destinată vehiculelor de până la 3,5 tone

Taxă nouă pentru șoferii care merg în Bulgaria! Vinietă de o zi, valabilă din 2026 pentru toate autoturismele. Află mai multe, în acest articol.

Românii care merg ocazional în Bulgaria cu mașina vor trebui să plătească, începând cu 1 ianuarie 2026, o nouă taxă rutieră. Este vorba despre o vinietă valabilă 24 de ore, destinată vehiculelor de până la 3,5 tone, adică autoturisme, SUV-uri și microbuze mici.

Această măsură a fost aprobată de Guvernul Bulgariei, în încercarea de a-și moderniza sistemul de taxe rutiere și a se alinia la regulile europene în ce privește infrastructura și plata drumurilor.

Astfel, noua vinietă va costa 4,09 euro și va fi ideală pentru șoferii care intră doar pentru o zi în Bulgaria, fie că este vorba despre cumpărături, vacanțe de weekend sau tranzit către Grecia sau alte destinații. Autoritățile din Bulgaria susțin că taxa a fost calculate proporțional, în așa fel încât să reflecte correct durata de utilizare a drumurilor.

De altfel, este pentru prima dată când Bulgaria introduce o vinietă de o zi pentru autoturisme. Până acum, șoferii puteau să cumpere numai viniete valabile pentru o săptămână, o lună sau un an.

Noul sistem conferă mai multă flexibilitate, în special pentru cei care merg rar sau pentru scurt timp peste graniță.

În afară de vinieta de o zi, Guvernul bulgar a introdus și noi taxe și reguli pentru vehiculele mari. Astfel, camioanele sau autobuzele care circulă fără autorizație pe drumurile cu plată vor trebui să plătească o taxă compensatorie de 1.200 leva, adică circa 613 euro. Aceasta este o măsură de descurajare, mai mare decât costul unei autorizații, însă mai mica decât o amendă oficială, iar asta pentru a încuraja șoferii să respecte regulile.

Mai mult, se vor aplica aceleași taxe pentru drumurile expres ca pentru autostrăzi, astfel că nu vor mai exista diferențe de preț între cele două tipuri de drumuri.

De asemenea, noua legislație aduce reguli și pentru stațiile de încărcare pentru mașini electrice, care vor avea nevpoe de autorizații speciale. Mai mult, se introduc și tarifele pentru organismele care verifică sistemele electronice de taxare, ceea ce va duce la o mai bună monitorizare a modului în care se colectează banii din viniete și taxe rutiere.

Toate modificările fac parte dintr-un proces mai larg de modernizare și digitalizare a infrastructurii de transport din Bulgaria. Țara se pregătește să adopte moneda euro și vrea să aibă un sistem rutier modern, clar și eficient, la fel ca în celelalte state europene.

Conform autorităților de la Sofia, introducerea vinietei de o zi este un pas necesar pentru a oferi alternative corecte șoferilor și pentru a evita situațiile în care oamenii trebuie să plătească vinieta de o săptămână pentru numai câteva ore de condus.

Neachitarea acestei taxe poate să ducă la amenzi sau penalizări, inclusiv interdicții ulterioare.

