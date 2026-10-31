Duminică 1 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- POVESTEA LUI SFARMĂ PIATRĂ

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Adrian Mihai, un nume de referință în lumea gărzilor de corp din România, cunoscut ca Sfarmă Piatră.

A păzit personal numeroase vedete internaționale, între care Julio Iglesias, Nicolas Cage și Goran Bregovici.

Sfarmă Piatră a fost și un sportiv de succes, care, pe lângă mai multe sporturi de contact a reușit să intre și în Cartea Recordurilor, după ce a ținut pe piept bolovani care au fost loviți și sfărâmați cu barosul.

Vestitul Sfarmă Piatră a vorbit la Martorii și despre prietenia lui cu Adrian Kreiner, milionarul sibian asasinat de trei tâlhari în propria locuință. Veți afla o mulțime de detalii despre viața secretă a omului de afaceri, dar și ce s-a întâmplat cu averea rămasă, care s-a împărțit între controversata lui concubină și fiica stabilită în Austria.

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