Prima pagină » Actualitate » Duminică 1 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- POVESTEA LUI SFARMĂ PIATRĂ

Duminică 1 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- POVESTEA LUI SFARMĂ PIATRĂ

Duminică 1 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- POVESTEA LUI SFARMĂ PIATRĂ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Adrian Mihai, un nume de referință în lumea gărzilor de corp din România, cunoscut ca Sfarmă Piatră.

A păzit personal numeroase vedete internaționale, între care Julio Iglesias, Nicolas Cage și Goran Bregovici.
Sfarmă Piatră a fost și un sportiv de succes, care, pe lângă mai multe sporturi de contact a reușit să intre și în Cartea Recordurilor, după ce a ținut pe piept bolovani care au fost loviți și sfărâmați cu barosul.
Vestitul Sfarmă Piatră a vorbit la Martorii și despre prietenia lui cu Adrian Kreiner, milionarul sibian asasinat de trei tâlhari în propria locuință. Veți afla o mulțime de detalii despre viața secretă a omului de afaceri, dar și ce s-a întâmplat cu averea rămasă, care s-a împărțit între controversata lui concubină și fiica stabilită în Austria.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cu haina ruptă după îmbrâncelile de la Tribunalul Constituțional
20:41
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cu haina ruptă după îmbrâncelile de la Tribunalul Constituțional
NEWS ALERT Georgia se confruntă cu o criză politică. Guvernul cere interzicerea a cinci formațiuni de opoziție
20:26
Georgia se confruntă cu o criză politică. Guvernul cere interzicerea a cinci formațiuni de opoziție
ULTIMA ORĂ Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CFR Călători
20:17
Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CFR Călători
AVERTISMENT Salvamont Prahova anunță că toate traseele montane de altitudine sunt închise din cauza ninsorii. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri la Vârful Omu
20:09
Salvamont Prahova anunță că toate traseele montane de altitudine sunt închise din cauza ninsorii. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri la Vârful Omu
ULTIMA ORĂ Alertă teroristă la Moscova. Americanii au avertizat Rusia asupra unui posibil atac la Muzeul-Rezervație Țarițîno, fost palat imperial, la câteva zile după acuzațiile la adresa lui Zelenski
20:03
Alertă teroristă la Moscova. Americanii au avertizat Rusia asupra unui posibil atac la Muzeul-Rezervație Țarițîno, fost palat imperial, la câteva zile după acuzațiile la adresa lui Zelenski
FLASH NEWS A 33-a noapte de arest pentru Călin Georgescu, a 33-a noapte de proteste. Susținătorii înfruntă frigul și scandează: „Călin Georgescu este președinte”
20:03
A 33-a noapte de arest pentru Călin Georgescu, a 33-a noapte de proteste. Susținătorii înfruntă frigul și scandează: „Călin Georgescu este președinte”
Mediafax
Criza petrolului va continua în 2027. Rezervele stocate pe uscat, la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Prosport.ro
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Adevarul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în tehnologii distructive
Mediafax
Un miliardar ucrainean închide o IMPORTANTĂ FABRICĂ în România. MOTIVUL
Click
Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot”
Digi24
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, privind evoluția pieței
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Ce se întâmplă doctore
De ce crește burta la menopauză, chiar dacă nu te îngrași? Schimbarea care poate afecta glicemia și inima
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mănânci târziu seara? Un studiu pe aproape 200.000 de persoane arată ce risc poate exista pentru ficat
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FLASH NEWS Criza din Polonia ajunge la Bruxelles. Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației
20:20
Criza din Polonia ajunge la Bruxelles. Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației
REACȚIE Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, reacționează după ce 2 drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional
19:39
Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, reacționează după ce 2 drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional
INEDIT S-a descoperit acea moleculă de vitamina A care ajută la formarea unei vederi mai clare chiar înainte de naștere
19:37
S-a descoperit acea moleculă de vitamina A care ajută la formarea unei vederi mai clare chiar înainte de naștere
ULTIMA ORĂ Luptă crâncenă pentru șefia USR. Miruță câștigă la limită în fața Dianei Buzoianu. Care este configurația conducerii partidului pe grupări
19:18
Luptă crâncenă pentru șefia USR. Miruță câștigă la limită în fața Dianei Buzoianu. Care este configurația conducerii partidului pe grupări
SHOWBIZ Imaginea cu Oana Lis care a stârnit reacții în lanț pe internet. Cum s-a fotografiat soția fostului primar Viorel Lis: „E viu?”
19:10
Imaginea cu Oana Lis care a stârnit reacții în lanț pe internet. Cum s-a fotografiat soția fostului primar Viorel Lis: „E viu?”
EXCLUSIV Mitică Dragomir prezice prăbușirea UE: Ursula își va lua viteză odată cu Macron. Ce se întâmplă cu Trump
19:00
Mitică Dragomir prezice prăbușirea UE: Ursula își va lua viteză odată cu Macron. Ce se întâmplă cu Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe