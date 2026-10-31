Se lansează gratuit platforma LecțiiDeEconomie.Ro. Profesorii au acces la sute de materiale educaționale și teste interactive

România se confruntă cu un nivel scăzut de educație financiară, iar datele arată că doar unul din cinci români reușește să treacă un test despre bani, dobânzi și inflație. În acest context, Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe) și Asociația Literati lansează LecțiiDeEconomie.Ro, o platformă gratuită care pune la dispoziția profesorilor, elevilor și publicului larg cursuri video, prezentări pentru clasă, planuri de lecție și teste interactive.

Platforma este concepută pentru a sprijini predarea economiei în școli, dar și pentru a le oferi tuturor celor interesați posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele financiare. Utilizatorii au acces la cursuri video, peste 150 de prezentări, aproape 100 de planuri de lecție și peste 350 de teste și simulări interactive.

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România, pe ultimul loc în UE la educație financiară

Datele cu privire la educația financiară arată diferențe importante între percepția românilor asupra propriilor cunoștințe și nivelul lor real de pregătire. Potrivit unui studiu realizat de Cult Research și publicat în septembrie, patru din zece români consideră că au cunoștințe financiare ridicate sau foarte ridicate. Cu toate acestea, doar unul din cinci respondenți a reușit să treacă un test format din 12 întrebări despre bani, dobânzi și inflație.

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința cunoștințelor financiare, potrivit Eurobarometrului din 2023. Doar 13% dintre români au un nivel ridicat de educație financiară, comparativ cu media europeană de 26%.

Totodată, 47% dintre români răspund corect la o întrebare despre puterea de cumpărare, față de 65% la nivelul Uniunii Europene. Studiul Cult Research mai arată că 48% dintre respondenți nu și-ar putea acoperi cheltuielile pentru mai mult de o lună dacă și-ar pierde principala sursă de venit.

Nu toți românii au economii de urgențe

Problemele se reflectă și în capacitatea populației de a face față situațiilor neprevăzute. Unul din patru români nu are economii pentru urgențe, în timp ce la nivel european proporția este de unul din șase.

În rândul elevilor, rezultatele sunt la fel de îngrijorătoare. Potrivit datelor PISA 2025, publicate în septembrie 2026, 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim la matematică. De asemenea, 38,5% nu ating pragul minim la matematică, citire și științe, aproape dublu față de media OECD, de 19,7%.

Studiul mai arată că românii se informează despre economie în special de la televizor (46%), din ChatGPT (19%) și de pe TikTok (14%). Doar 13% indică orele de educație financiară drept sursă de informare.

Ce materiale pot găsi profesorii pe noua platformă

LecțiiDeEconomie.Ro oferă resurse gratuite pentru predarea economiei și educației antreprenoriale. Profesorii au acces la cursuri video complete, precum „Principiile microeconomiei”, „Principiile macroeconomiei”, „Educație financiară” și „Proiectarea politicilor publice”.

Lecțiile sunt însoțite de peste 150 de prezentări pentru clasă, fiecare cu plan de lecție, întrebări pentru discuții și teste de verificare a cunoștințelor.

Platforma include și aproape 100 de planuri de lecție pentru disciplina Economie, predată în clasa a XI-a, și Educație antreprenorială, pentru clasa a X-a. Materialele respectă programele școlare în vigoare.

Peste 350 de teste și sute de materiale educaționale disponibile online

Un alt instrument pus la dispoziția profesorilor este reprezentat de cele peste 350 de teste online, câte unul pentru fiecare lecție. Acestea pot fi accesate prin coduri QR, iar profesorii pot vedea rezultatele elevilor imediat după completare. Pentru școlile în care utilizarea telefoanelor nu este permisă, testele pot fi administrate și pe hârtie.

Resursele includ și teste cu barem pentru evaluarea la clasă, un ghid al profesorului care face legătura între programa școlară și lecțiile video, precum și simulări interactive. Prin intermediul acestora, elevii pot experimenta diferite situații economice și pot înțelege modul în care funcționează piețele, cum se formează prețurile și cum influențează deciziile economice viața de zi cu zi.

Toate aceste materiale sunt disponibile în Comunitatea profesorilor de economie, un spațiu destinat cadrelor didactice care predau economie, educație antreprenorială și discipline înrudite.

Lecțiile video pot fi urmărite gratuit, fără cont

Platforma nu se adresează exclusiv profesorilor. Lecțiile video sunt disponibile gratuit și fără crearea unui cont, atât pe site-ul lectiideeconomie.ro, cât și pe canalul de YouTube Lecții de Economie. Materialele pot fi accesate de pe telefon sau calculator și sunt utile inclusiv pentru elevi, studenți, părinți sau alte persoane care vor să înțeleagă mai bine concepte economice.

Astfel, un utilizator poate găsi informații despre economisire, credite, investiții și pensii, în timp ce studenții își pot verifica nivelul de pregătire prin testele disponibile după fiecare lecție. Cei care își creează un cont gratuit își pot urmări progresul de la o lecție la alta. Prezentările pentru clasă sunt publicate sub licență deschisă (open-access), ceea ce le permite profesorilor să le adapteze și să le distribuie liber. Toate resursele platformei sunt gratuite.

Platforma oferă gratuit profesorilor toate resursele necesare pentru o oră de economie

Diana Năsulea, director de programe la Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe), a explicat că platforma oferă gratuit profesorilor toate resursele necesare pentru predarea unei ore de economie.

„Profesorii de economie fac o muncă enormă cu resurse puține. Am vrut ca fiecare profesor, de la un liceu mare din București sau de la o școală dintr-un oraș mic, să aibă gratuit tot ce îi trebuie pentru o oră bună de economie: lecția, prezentarea, testul și simularea”, a declarat Diana Năsulea, director de programe la Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe).

La rândul său, Christian Năsulea, profesor de economie și director executiv al IES-Europe, a explicat că materialele au fost concepute pentru a putea fi utilizate în diferite condiții de predare, indiferent de dotările tehnice ale școlilor.

„La clasă ai nevoie de materiale pe care să le poți folosi imediat, indiferent dacă predai într-o școală cu multe dotări tehnice, dacă te poți baza pe telefoanele elevilor pentru activități sau dacă trebuie să te descurci doar cu tablă și cretă. De aceea, fiecare lecție vine cu materiale gata de folosit în diverse scenarii, iar platforma vine atât în sprijinul profesorilor, cât și al elevilor sau persoanelor, în general, care vor să învețe pe cont propriu”, a adăugat acesta.

Cine a dezvoltat platforma LecțiiDeEconomie.Ro

Lecții de Economie este un proiect realizat de Asociația Literati și Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe). Cursurile au fost dezvoltate de o echipă de economiști și profesori universitari, din care fac parte Christian Năsulea, Diana Năsulea, Radu Nechita și Mina Fanea-Ivanovici.

Institutul European pentru Studii Economice este o organizație educațională care desfășoară seminarii, programe de formare și activități de cercetare în domeniul economiei și al politicilor publice. IES-Europe funcționează în România în cadrul Asociației Literati.