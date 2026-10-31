Prima pagină » Economie » Se lansează gratuit platforma LecțiiDeEconomie.Ro. Profesorii au acces la sute de materiale educaționale și teste interactive

Se lansează gratuit platforma LecțiiDeEconomie.Ro. Profesorii au acces la sute de materiale educaționale și teste interactive

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România se confruntă cu un nivel scăzut de educație financiară, iar datele arată că doar unul din cinci români reușește să treacă un test despre bani, dobânzi și inflație. În acest context, Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe) și Asociația Literati lansează LecțiiDeEconomie.Ro, o platformă gratuită care pune la dispoziția profesorilor, elevilor și publicului larg cursuri video, prezentări pentru clasă, planuri de lecție și teste interactive.

Platforma este concepută pentru a sprijini predarea economiei în școli, dar și pentru a le oferi tuturor celor interesați posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele financiare. Utilizatorii au acces la cursuri video, peste 150 de prezentări, aproape 100 de planuri de lecție și peste 350 de teste și simulări interactive.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

România, pe ultimul loc în UE la educație financiară

Datele cu privire la educația financiară arată diferențe importante între percepția românilor asupra propriilor cunoștințe și nivelul lor real de pregătire. Potrivit unui studiu realizat de Cult Research și publicat în septembrie, patru din zece români consideră că au cunoștințe financiare ridicate sau foarte ridicate. Cu toate acestea, doar unul din cinci respondenți a reușit să treacă un test format din 12 întrebări despre bani, dobânzi și inflație.

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința cunoștințelor financiare, potrivit Eurobarometrului din 2023. Doar 13% dintre români au un nivel ridicat de educație financiară, comparativ cu media europeană de 26%.

Totodată, 47% dintre români răspund corect la o întrebare despre puterea de cumpărare, față de 65% la nivelul Uniunii Europene. Studiul Cult Research mai arată că 48% dintre respondenți nu și-ar putea acoperi cheltuielile pentru mai mult de o lună dacă și-ar pierde principala sursă de venit.

Nu toți românii au economii de urgențe

Problemele se reflectă și în capacitatea populației de a face față situațiilor neprevăzute. Unul din patru români nu are economii pentru urgențe, în timp ce la nivel european proporția este de unul din șase.

În rândul elevilor, rezultatele sunt la fel de îngrijorătoare. Potrivit datelor PISA 2025, publicate în septembrie 2026, 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim la matematică. De asemenea, 38,5% nu ating pragul minim la matematică, citire și științe, aproape dublu față de media OECD, de 19,7%.

Studiul mai arată că românii se informează despre economie în special de la televizor (46%), din ChatGPT (19%) și de pe TikTok (14%). Doar 13% indică orele de educație financiară drept sursă de informare.

Ce materiale pot găsi profesorii pe noua platformă

LecțiiDeEconomie.Ro oferă resurse gratuite pentru predarea economiei și educației antreprenoriale. Profesorii au acces la cursuri video complete, precum „Principiile microeconomiei”, „Principiile macroeconomiei”, „Educație financiară” și „Proiectarea politicilor publice”.

Lecțiile sunt însoțite de peste 150 de prezentări pentru clasă, fiecare cu plan de lecție, întrebări pentru discuții și teste de verificare a cunoștințelor.

Platforma include și aproape 100 de planuri de lecție pentru disciplina Economie, predată în clasa a XI-a, și Educație antreprenorială, pentru clasa a X-a. Materialele respectă programele școlare în vigoare.

Peste 350 de teste și sute de materiale educaționale disponibile online

Un alt instrument pus la dispoziția profesorilor este reprezentat de cele peste 350 de teste online, câte unul pentru fiecare lecție. Acestea pot fi accesate prin coduri QR, iar profesorii pot vedea rezultatele elevilor imediat după completare. Pentru școlile în care utilizarea telefoanelor nu este permisă, testele pot fi administrate și pe hârtie.

Resursele includ și teste cu barem pentru evaluarea la clasă, un ghid al profesorului care face legătura între programa școlară și lecțiile video, precum și simulări interactive. Prin intermediul acestora, elevii pot experimenta diferite situații economice și pot înțelege modul în care funcționează piețele, cum se formează prețurile și cum influențează deciziile economice viața de zi cu zi.

Toate aceste materiale sunt disponibile în Comunitatea profesorilor de economie, un spațiu destinat cadrelor didactice care predau economie, educație antreprenorială și discipline înrudite.

Lecțiile video pot fi urmărite gratuit, fără cont

Platforma nu se adresează exclusiv profesorilor. Lecțiile video sunt disponibile gratuit și fără crearea unui cont, atât pe site-ul lectiideeconomie.ro, cât și pe canalul de YouTube Lecții de Economie. Materialele pot fi accesate de pe telefon sau calculator și sunt utile inclusiv pentru elevi, studenți, părinți sau alte persoane care vor să înțeleagă mai bine concepte economice.

Astfel, un utilizator poate găsi informații despre economisire, credite, investiții și pensii, în timp ce studenții își pot verifica nivelul de pregătire prin testele disponibile după fiecare lecție. Cei care își creează un cont gratuit își pot urmări progresul de la o lecție la alta. Prezentările pentru clasă sunt publicate sub licență deschisă (open-access), ceea ce le permite profesorilor să le adapteze și să le distribuie liber. Toate resursele platformei sunt gratuite.

Platforma oferă gratuit profesorilor toate resursele necesare pentru o oră de economie

Diana Năsulea, director de programe la Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe),  a explicat că platforma oferă gratuit profesorilor toate resursele necesare pentru predarea unei ore de economie.

„Profesorii de economie fac o muncă enormă cu resurse puține. Am vrut ca fiecare profesor, de la un liceu mare din București sau de la o școală dintr-un oraș mic, să aibă gratuit tot ce îi trebuie pentru o oră bună de economie: lecția, prezentarea, testul și simularea”, a declarat Diana Năsulea, director de programe la Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe).

La rândul său, Christian Năsulea, profesor de economie și director executiv al IES-Europe, a explicat că materialele au fost concepute pentru a putea fi utilizate în diferite condiții de predare, indiferent de dotările tehnice ale școlilor.

„La clasă ai nevoie de materiale pe care să le poți folosi imediat, indiferent dacă predai într-o școală cu multe dotări tehnice, dacă te poți baza pe telefoanele elevilor pentru activități sau dacă trebuie să te descurci doar cu tablă și cretă. De aceea, fiecare lecție vine cu materiale gata de folosit în diverse scenarii, iar platforma vine atât în sprijinul profesorilor, cât și al elevilor sau persoanelor, în general, care vor să învețe pe cont propriu”, a adăugat acesta.

Cine a dezvoltat platforma LecțiiDeEconomie.Ro

Lecții de Economie este un proiect realizat de Asociația Literati și Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe). Cursurile au fost dezvoltate de o echipă de economiști și profesori universitari, din care fac parte Christian Năsulea, Diana Năsulea, Radu Nechita și Mina Fanea-Ivanovici.

Institutul European pentru Studii Economice este o organizație educațională care desfășoară seminarii, programe de formare și activități de cercetare în domeniul economiei și al politicilor publice. IES-Europe funcționează în România în cadrul Asociației Literati.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Finanțelor anunță că nu va aloca cele 60 de miliarde de lei, solicitate pentru rectificarea bugetară. Nazare consideră suma „un pic exagerată”
20:20, 29 Oct 2026
Ministrul Finanțelor anunță că nu va aloca cele 60 de miliarde de lei, solicitate pentru rectificarea bugetară. Nazare consideră suma „un pic exagerată”
SCANDAL The New York Times: Directorul companiei Nvidia a fost vizat de un spion chinez. Președintele Trump a fost informat, dar n-a întreprins nicio acțiune
18:33, 29 Oct 2026
The New York Times: Directorul companiei Nvidia a fost vizat de un spion chinez. Președintele Trump a fost informat, dar n-a întreprins nicio acțiune
CONTROVERSĂ Christine Lagarde își anunță plecarea din fruntea Băncii Centrale Europene cu fața acoperită de plasturi. Cum explică apariția controversată
13:52, 29 Oct 2026
Christine Lagarde își anunță plecarea din fruntea Băncii Centrale Europene cu fața acoperită de plasturi. Cum explică apariția controversată
FLASH NEWS Decizie majoră a Băncii Centrale SUA. FED menține dobânda de referință, în ciuda inflației mari din America. Ce înseamnă asta pentru România
21:50, 28 Oct 2026
Decizie majoră a Băncii Centrale SUA. FED menține dobânda de referință, în ciuda inflației mari din America. Ce înseamnă asta pentru România
FLASH NEWS În plină recesiune, Black Friday va marca un nou record de vânzări în 2026. eMAG mizează pe depășirea pragului de 1 miliard de lei într-o singură zi
13:11, 28 Oct 2026
În plină recesiune, Black Friday va marca un nou record de vânzări în 2026. eMAG mizează pe depășirea pragului de 1 miliard de lei într-o singură zi
ECONOMIE Statul român a dat lovitura la Bursa de Valori, după un pariu făcut de Dinu Patriciu acum 12 ani. Cum au ajuns acțiunile Rompetrol Rafinare să crească cu 1.500% în 2026 și să valoreze miliarde de euro
09:52, 28 Oct 2026
Statul român a dat lovitura la Bursa de Valori, după un pariu făcut de Dinu Patriciu acum 12 ani. Cum au ajuns acțiunile Rompetrol Rafinare să crească cu 1.500% în 2026 și să valoreze miliarde de euro
Mediafax
Criza petrolului va continua în 2027. Rezervele stocate pe uscat, la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Prosport.ro
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Adevarul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în tehnologii distructive
Mediafax
Un miliardar ucrainean închide o IMPORTANTĂ FABRICĂ în România. MOTIVUL
Click
Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot”
Digi24
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, privind evoluția pieței
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Ce se întâmplă doctore
De ce crește burta la menopauză, chiar dacă nu te îngrași? Schimbarea care poate afecta glicemia și inima
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Exercițiul simplu care poate reduce tensiunea arterială. Ce se întâmplă dacă îl faci doar o dată pe săptămână?
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
ULTIMA ORĂ Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul
18:40
Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul
FLASH NEWS Alertă teroristă la Moscova. Ambasada Statelor Unite avertizează asupra unui potențial atentat la Palatul Țarițîno
18:33
Alertă teroristă la Moscova. Ambasada Statelor Unite avertizează asupra unui potențial atentat la Palatul Țarițîno
INEDIT Ce este fenomenul „bebelușilor suverani” care ia amploare în SUA. De ce refuză părinții certificatele de naștere
18:30
Ce este fenomenul „bebelușilor suverani” care ia amploare în SUA. De ce refuză părinții certificatele de naștere
FLASH NEWS Viktor Orbán intervine în criza Constituțională din Polonia. Acuzații dure la adresa lui Donald Tusk: „A declanșat o lovitură de stat împotriva propriului popor”
18:19
Viktor Orbán intervine în criza Constituțională din Polonia. Acuzații dure la adresa lui Donald Tusk: „A declanșat o lovitură de stat împotriva propriului popor”
FLASH NEWS Liderul suprem al Iranului amenință cu un război total. Mojtaba Khamenei a emis o directivă prin care cere răspunsuri militare „fără limitări geografice” dacă SUA reiau războiul
18:13
Liderul suprem al Iranului amenință cu un război total. Mojtaba Khamenei a emis o directivă prin care cere răspunsuri militare „fără limitări geografice” dacă SUA reiau războiul
ECONOMIE De la 1 noiembrie, dispare taxa de 25 de lei pe coletele Temu, Shein și AliExpress. Ce alte două taxe introduce UE în locul ei
18:10
De la 1 noiembrie, dispare taxa de 25 de lei pe coletele Temu, Shein și AliExpress. Ce alte două taxe introduce UE în locul ei

Cele mai noi

Trimite acest link pe