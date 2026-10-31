Viktor Orbán intervine în criza Constituțională din Polonia. Acuzații dure la adresa lui Donald Tusk: „A declanșat o lovitură de stat împotriva propriului popor”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a intervenit în criza Constituțională din Polonia și a lansat acuzații grave la adresa premierului polonez Donald Tusk. Acesta a catalogat acțiunile guvernului Tusk drept o „lovitură de stat” și și-a exprimat solidaritatea cu poporul polonez, dar și susținerea față de președintele Karol Nawrocki.
Liderul de la Budapesta a criticat în termeni foarte aspri modul în care executivul condus de Donald Tusk a acționat în raport cu instituțiile statului polonez.
„Ceea ce am văzut ieri la Varșovia a fost o încălcare flagrantă a Constituției poloneze”, a declarat Viktor Orbán, făcând referire la suspendarea conducerii Tribunalului Constituțional care a dus la blocajul instituției.
Viktor Orbán și-a îndreptat criticile direct către actualul premier polonez, afirmând că acțiunile acestuia reprezintă un atac la adresa cetățenilor și o degradare inacceptabilă a scenei politice.
„Nu m-am gândit niciodată că Donald Tusk s-ar putea coborî până la nivelul necesar pentru a declanșa o lovitură de stat împotriva propriului popor”, a subliniat premierul maghiar.
Totodată, acesta i-a transmis un mesaj de susținere președintelui Karol Nawrocki, aflat în conflict deschis cu guvernul.Orbán și-a exprimat speranța că șeful statului polonez va avea forța de a rezista presiunilor și nu va obosi în demersul său de a apăra ordinea constituțională a țării.
„Gândurile noastre sunt alături de poporul polonez”, a conchis Viktor Orbán mesajul său de solidaritate.
Polonia traversează una dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după ce conducerea Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale a României (CCR), a fost suspendată printr-o decizie contestată. Protestele au degenerat în confruntări cu poliția, președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt o deplasare externă și a revenit de urgență la Varșovia, iar doi ambasadori polonezi, inclusiv cel acreditat la București, și-au anunțat demisia.