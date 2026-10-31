Viktor Orbán intervine în criza Constituțională din Polonia. Acuzații dure la adresa lui Donald Tusk: „A declanșat o lovitură de stat împotriva propriului popor”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a intervenit în criza Constituțională din Polonia și a lansat acuzații grave la adresa premierului polonez Donald Tusk. Acesta a catalogat acțiunile guvernului Tusk drept o „lovitură de stat” și și-a exprimat solidaritatea cu poporul polonez, dar și susținerea față de președintele Karol Nawrocki.

„O încălcare flagrantă a Constituției”

Liderul de la Budapesta a criticat în termeni foarte aspri modul în care executivul condus de Donald Tusk a acționat în raport cu instituțiile statului polonez.

„Ceea ce am văzut ieri la Varșovia a fost o încălcare flagrantă a Constituției poloneze”, a declarat Viktor Orbán, făcând referire la suspendarea conducerii Tribunalului Constituțional care a dus la blocajul instituției.

Atac direct la premierul polonez și mesaj de susținere pentru președintele Nawrocki

Viktor Orbán și-a îndreptat criticile direct către actualul premier polonez, afirmând că acțiunile acestuia reprezintă un atac la adresa cetățenilor și o degradare inacceptabilă a scenei politice.

„Nu m-am gândit niciodată că Donald Tusk s-ar putea coborî până la nivelul necesar pentru a declanșa o lovitură de stat împotriva propriului popor”, a subliniat premierul maghiar.

Totodată, acesta i-a transmis un mesaj de susținere președintelui Karol Nawrocki, aflat în conflict deschis cu guvernul.Orbán și-a exprimat speranța că șeful statului polonez va avea forța de a rezista presiunilor și nu va obosi în demersul său de a apăra ordinea constituțională a țării.

„Gândurile noastre sunt alături de poporul polonez”, a conchis Viktor Orbán mesajul său de solidaritate.

Criză Constituțională în Polonia

Polonia traversează una dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după ce conducerea Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale a României (CCR), a fost suspendată printr-o decizie contestată. Protestele au degenerat în confruntări cu poliția, președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt o deplasare externă și a revenit de urgență la Varșovia, iar doi ambasadori polonezi, inclusiv cel acreditat la București, și-au anunțat demisia.