Declinul Uniunii Europene este incontestabil, iar leadershipul său va fi schimbat, a afirmat fostul politician Mitică Dragomir în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Patronul de club de fotbal a argumentat că liderii de la vârful UE, în frunte cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu mai au legitimitate în fața cetățenilor din țările membre. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Ursula, pe tobogan

Ionuț Cristache: Astăzi când vorbim, Europa mai poate ține pieptul Americii, Chinei, Rusiei? Sau e doar o piață de consum care joacă după cum îi dictează alții? Că Ursula tot încearcă, tot felul de acorduri. ba cu America de Sud, ba cu India.

Mitică Dragomir: Convingerea mea, e o predicție a mea că Ursula (von der Leyen) își va lua viteză odată cu Macron.

Ionuț Cristache: Adică în martie anul viitor. Cu toate că văd opinii că Macron va veni în locul ei. Inclusiv Rares Bogdan, europarlamentar, spunea ieri (n.r. – marți 27 octombrie) la emisiunea asta, a zis că se încălzește Macron, ferească Dumnezeu.

Mitică Dragomir: Nu, niciodată nu. Pentru că acum sunt țări puternice. Și dacă se încearcă și Marea Britanie să reintre în UE..

Ionuț Cristache: Nu mai e cazul. Și curentul naționalist de acolo și izolaționismul care se vântură.

Mitică Dragomir: Ăia împing.

Ionuț Cristache: Nu știu dacă mai au vreo năzuință de dată recentă.

Mitică Dragomir: Comerțul a scăzut enorm al Angliei. O să vedeți. Fac pariu pe cât vreți că Anglia revine în comunitatea europeană. O să vedeți. Împinși de America.

Trump nu va pierde la midterms

Ionuț Cristache: Dar NATO supraviețuiește, nea Mitică, cu Trump la conducerea Americii?

Mitică Dragomir: Păi ce? Doi ani știi cum trec?

Ionuț Cristache: Uite, destul de greu.

Mitică Dragomir: Doi ani trec imediat.

Ionuț Cristache: Pierde acum?

Mitică Dragomir: Nu pierde.

Ionuț Cristache: Nu pierde? Că toate sondajele… Bine, l-au mai dat sondajele și s-au înșelat. Deci ziceți că iese întărit din povestea asta electorală de la midterms?

Mitică Dragomir: Da, sigur că da. Pentru că are grijă de agricultori. Acum le dă motorina ieftină. Mai le face el câte ceva pe acolo, cu toate că are dușmani, Sigur că da. Are niște dușmani așa de puternici…