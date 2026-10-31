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Liderul suprem al Iranului amenință cu un război total. Mojtaba Khamenei a emis o directivă prin care cere răspunsuri militare „fără limitări geografice” dacă SUA reiau războiul

Liderul suprem al Iranului amenință cu un război total. Mojtaba Khamenei a emis o directivă prin care cere răspunsuri militare „fără limitări geografice” dacă SUA reiau războiul
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Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, a emis sâmbătă o directivă militară prin care a ordonat comandanților armatei să exercite un „răspuns imediat, eficient și fără limitări geografice” la orice formă de amenințare inamică, relatează Al Jazeera. Acest ordin vine pe fondul tensiunilor și al informațiilor privind posibile atacuri ale Statelor Unite sau ale Israelului.

„Dacă inamicii vor lansa din nou atacuri militare sau teroriste, forțele armate ale Republicii Islamice și ale națiunii iraniene vor determina momentul și condițiile sfârșitului lor”, a declarat Khamenei.

În cadrul unei întâlniri la nivel înalt cu șefii forțelor armate, Mojtaba Khamenei a subliniat că menținerea unei stări de „alertă maximă prin lupta inteligentă” este singura cale pentru a asigura o descurajare maximă.

În același timp, liderii Arabiei Saudite și ai Turciei i-au cerut lui Trump să acorde mai mult timp diplomației cu Iranul, în timp ce Netanyahu face demersuri pentru o operațiune militară comună americano-israeliană împotriva Iranului, imediat după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Khamenei a instruit, de asemenea, comandanții militari să își actualizeze baza de date cu ținte pentru a aduce „toate activele americane și israeliene, tangibile și netangibile” în raza de acțiune, semnalând un efort de a extinde capacitățile potențiale de țintire ale Iranului în cazul unei noi confruntări.

Directivele includ consolidarea informațiilor militare, dezvoltarea capacităților de apărare interne și adaptarea doctrinei și tacticilor militare la amenințările emergente. De asemenea, acesta  a ordonat creșterea producției de muniții și arme pentru recunoaștere, sprijin logistic și operațiuni de luptă.

Întâlnirea a reunit înalți oficiali militari, inclusiv generalul-maior Abdollahi, șeful Statului Major Întrunit al Forțelor Armate; generalul-maior Hatami, comandantul armatei iraniene; și generalul-maior Vahidi, comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Comandanții l-au informat pe Khamenei cu privire la pregătirea militară de-a lungul coastei Golfului Persic, în Strâmtoarea Hormuz și Golful Oman, precum și de-a lungul granițelor de nord-vest și sud-est ale țării.

De asemenea, aceștia au raportat o creștere semnificativă a producției de muniții-cheie și a diverselor sisteme de arme pentru misiuni de recunoaștere, sprijin și luptă. Khamenei și-a exprimat satisfacția față de pregătiri și le-a cerut comandanților să transmită aprecierea sa personalului militar, ofițerilor de poliție, forțelor Basij, angajaților Ministerului Apărării și familiilor acestora.

Ultimele sale instrucțiuni vin pe fondul tensiunilor continue care au urmat campaniei militare americane și israeliene împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie și l-a ucis pe liderul suprem de atunci, ayatollahul Ali Khamenei, dar și pe mai mulți comandanți militari de rang înalt.

Iranul a ripostat cu atacuri împotriva Israelului și a activelor militare americane în tot Orientul Mijlociu, ridicând îngrijorări cu privire la securitatea transportului maritim regional și a aprovizionării cu energie. Deși Washingtonul și Teheranul au semnat un memorandum în iunie în urma eforturilor diplomatice, dezacordurile privind aranjamentele de securitate regională și navigația prin Strâmtoarea Hormuz au menținut tensiunile ridicate.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul de brigadă Mohammad Akraminia, a întărit sâmbătă avertismentele Teheranului și a precizat că o nouă confruntare s-ar extinde dincolo de granițele geografice anterioare dacă președintele american Donald Trump ar lansa o altă operațiune militară împotriva Iranului alături de Israel.

„Dacă președintele SUA se va lansa din nou într-o altă aventură militară în regiune sub presiunea și instigarea sioniștilor, flăcările războiului vor cuprinde, fără îndoială, o zonă geografică mult mai largă”, a scris Akraminia pe X. „Și sfârșitul conflictului nu va fi în mâinile lui (ale lui Trump)”, a adăugat acesta.

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