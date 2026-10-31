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Ce este fenomenul „bebelușilor suverani” care ia amploare în SUA. De ce refuză părinții certificatele de naștere

Ce este fenomenul „bebelușilor suverani” care ia amploare în SUA. De ce refuză părinții certificatele de naștere
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O mișcare controversată câștigă tot mai multă vizibilitate pe rețelele sociale din Statele Unite. Tot mai mulți influenceri promovează ideea creșterii copiilor fără certificate de naștere sau numere de securitate socială, susținând că astfel îi protejează de controlul autorităților, scrie Mediafax.

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Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „sovereign babies” („bebeluși suverani”, n. e.) și provine din ideologia mișcării americane „sovereign citizens”, ai cărei adepți contestă autoritatea statului și consideră că anumite obligații legale nu li se aplică. Conform revistei Wired, noua tendință a căpătat și o dimensiune comercială. Influenceri cu zeci de mii de urmăritori vând cursuri și servicii destinate părinților care vor să evite înregistrarea oficială a nașterii copiilor.

Cursuri de circa 1.000 de dolari pentru părinții care vor copii „suverani”

Spre exemplu, Kristin LaHargoue, o influenceriță din Utah, susține că cei doi copii ai săi călătoresc internațional fără certificate de naștere sau numere de securitate socială. Prin platforma Veda Revival, ea comercializează un pachet de instrucțiuni de 497 de dolari, destinat părinților care încearcă să obțină pașapoarte pentru copii folosind documente alternative. Asistența personalizată costă 997 de dolari.

Promotorii mișcării susțin, fără dovezi, că înregistrarea nașterii transformă copilul într-o entitate controlată de stat. Unele teorii conspiraționiste susțin chiar că certificatele de naștere ar permite guvernului american să folosească cetățenii drept garanții financiare. Specialiștii consultați au respins aceste interpretări, care nu au fundament juridic.

Riscuri pentru copiii fără acte

Lipsa documentelor oficiale poate crea dificultăți în accesarea educației, serviciilor medicale, locurilor de muncă și altor drepturi. Avocatul american Adam Bojak spune că a observat o creștere a cazurilor care implică minori fără documente oficiale, de la aproximativ unul anual în trecut la șase în ultima perioadă. Numărul total al copiilor crescuți astfel în SUA rămâne însă necunoscut.

În anumite condiții, autoritățile americane permit folosirea unor dovezi secundare pentru obținerea pașaportului, atunci când certificatul de naștere lipsește. Această procedură nu reprezintă însă o recunoaștere a ideologiei „cetățenilor suverani”. Fenomenul se intersectează și cu promovarea nașterilor fără asistență medicală și cu respingerea educației convenționale, practici ce pot amplifica vulnerabilitatea copiilor.

Ce prevede legislația din România

În România, înregistrarea nașterii este reglementată prin Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă. Pentru copiii născuți vii, declararea nașterii trebuie făcută în termen de 30 de zile, iar ideea că părinții pot elimina obligațiile legale ale copilului prin refuzul certificatului de naștere nu are fundament în legislația românească.

UNICEF avertizează că înregistrarea nașterii reprezintă un element esențial pentru recunoașterea identității juridice și protejarea drepturilor copilului. În vreme ce promotorii fenomenului prezintă lipsa documentelor drept o formă de libertate, specialiștii atrag atenția asupra unui paradox: cei mici riscă să fie privați tocmai de instrumentele juridice necesare exercitării drepturilor lor.

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