Statele Unite au emis o alertă de securitate de urgență cu privire la o amenințare credibilă de atentat terorist cu „victime în masă” programat să aibă loc sâmbătă la Complexul Muzeal și Palatul Imperial Țarițîno de la marginea Moscovei.

Într-o postare de pe site-ul său și pe pagina de X, Ambasada a avertizat cetățenii americani să evite locația, să rămână vigilenți și să evite aglomerațiile, însă nu a oferit detalii suplimentare despre amenințare.

Țarițîno este un palat-muzeu și o mare rezervație naturală situată la periferia sudică a capitalei Rusiei, la aproximativ 16 km de Kremlin. Acesta este un fost palat imperial istoric, fondat în 1775 de împărăteasa Ecaterina a II-a, extrem de popular ca parc și atracție turistică, fiind de obicei foarte aglomerat în weekend.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, sau FSB, a declarat că a fost informat de SUA prin intermediul unor canale partenere despre un potențial complot de atac terorist la Moscova și că „lucrările relevante” sunt în curs de desfășurare, a relatat Interfax.

Acest eveniment amintește de un precedent din martie 2024, atunci când SUA au avertizat în mod similar Moscova cu privire la un atac terorist iminent, alertă care, din păcate, s-a concretizat prin atacul sângeros de la Crocus City Hall, revendicat de rețeaua Statul Islamic, în care au murit 145 de oameni.