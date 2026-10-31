Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, reacționează după ce 2 drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional

Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, a reacționat, după ce 2 drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional, sâmbătă, 31 octombrie 2026. Acesta a anunțat că monitorizează situația de securitate din nord-estul țării. Prioritatea autorităților este protejarea populației și a spațiului aerian.

Ștefan Radu Oprea a precizat că forțele de Poliție Aeriană au fost activate, iar operațiunile de monitorizare și intervenție continuă. Ministrul Apărării este în contact permanent cu structurile militare și instituțiile implicate.

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„Sunt la curent cu evoluția situației de securitate din nord-estul României, unde două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian național.

Forțele și mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au fost activate, iar acțiunile de monitorizare și intervenție sunt în desfășurare. Sunt în permanentă legătură cu structurile militare responsabile și cu celelalte instituții implicate în gestionarea situației. Prioritatea noastră este protejarea populației și a spațiului aerian național.

Vom informa publicul în mod transparent, pe măsură ce situația evoluează”, a anunțat Ștefan Radu Oprea pe Facebook.

Două drone au pătruns în spațiul aerian național

Sâmbătă, 31 octombrie 2026, două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. În urma incidentelor, autoritățile au emis, ulterior, mesaje Ro-Alert pentru 6 județe din țară. În urmă cu puțin timp, Ministerul Apărării Naționale a informat că alerta aeriană a încetat pentru toate cele 6 județe: Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava. Inițial, primul mesaj de informare a populației a fost emis pentru județul Iași.

MApN a detectat o țintă aeriană la 10 kilometri de granița cu Republica Moldova. La Chișinău, autoritățile au anunțat că o dronă detectată la 16:24 a dispărut de pe radar la 16:54 și a părăsit spațiul aerian al țării. Alerta pentru județul Iași a fost transmisă la ora 17:04. Ulterior, ministerul a venit cu noi informații, iar puțin după ora 18:00 a fost detectat al doilea aparat de zbor.