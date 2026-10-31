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Imaginea cu Oana Lis care a stârnit reacții în lanț pe internet. Cum s-a fotografiat soția fostului primar Viorel Lis: „E viu?”

Imaginea cu Oana Lis care a stârnit reacții în lanț pe internet. Cum s-a fotografiat soția fostului primar Viorel Lis: „E viu?”
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Imaginea postată de Oana Lis, sâmbătă, 31 octombrie 2026, pe pagina sa de Facebook a stârnit un val de reacții în rândul utilizatorilor. Soția fostului primar Viorel Lis s-a fotografiat în prezența unui manechin îmbrăcat precum o mumie, în timp ce ține un felinar în mâna dreaptă. În spațiul public, de-a lungul timpului, Oana Lis a povestit despre clipele dificile pe care le traversează soțul ei, din cauza problemelor de sănătate.

Chiar și în momentele de cumpănă, Oana Lis găsește ocazia de a glumi și de a-și menține zâmbetul pe buze. În postarea de pe Facebook, soția lui Viorel Lis s-a fotografiat alături de un manechin. Fotografia ar părea să fie surprinsă chiar astăzi, în ziua în care se sărbătorește Halloweenul.

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Imaginea cu Oana Lis care a stârnit reacții în lanț pe internet. Sursă foto: Facebook.

„Am ieșit cu Vio în oraș!”, a notat Oana Lis în dreptul imaginii de pe Facebook. Postarea, în schimb, a adunat o multitudine de reacții din partea utilizatorilor.

Reacțiile utilizatorilor la imaginea cu Oana Lis și manechinul de Halloween

Printre reacțiile utilizatorilor s-au numărat:

  • „O poză cu domnul Viorel”;
  • „Vio e viu?”;
  • „Ești fiartă pe acțiune”;
  • „Doamnă, sunteți regina glumelor internaute”;
  • „Oamenii cu umor nativ sunt în egală măsură inteligenți. Felicitări”.

O parte din reacțiile utilizatorilor, pe Facebook

Viorel Lis se confruntă cu probleme de sănătate

Viorel Lis se confruntă cu probleme grave de sănătate, iar starea fostului primar al Capitalei s-ar fi agravat în ultimele luni. Oana Lis se teme de evoluția situației medicale. Viorel Lis suferă de diabet de aproximativ 20 de ani, iar boala i-a afectat 80% din vedere. În ultima perioadă, acesta acuză dureri tot mai mari de oase și mușchi. Oana Lis caută permanent ajutor medical și spune că va face tot posibilul pentru a-și sprijini soțul.

„Are un diabet de 20 de ani și l-a afectat foarte mult, am chemat un doctor (…) I-am spus că e afectată 80% vederea, că are nevoie de operație (…) El nu ar putea să stea pe masa de operație cu dureri (…) Îl ia durerea și îi crește tensiunea (…) Are foarte multe diagnostice, pentru că se adună de la an la an (…) Vreau să fac tot ce pot, vreau să încerc, sunt niște infiltrații care se fac”, a spus Oana Lis, arată Cancan.

Sursă foto: Facebook

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