Luptă crâncenă pentru șefia USR. Miruță câștigă la limită în fața Dianei Buzoianu. Care este configurația conducerii partidului pe grupări

Echipa condusă de Radu Miruță, intitulată „USR Deschis”, a obținut cele mai multe poziții în urma alegerilor interne pentru Biroul Național al USR, desfășurate în cadrul Congresului partidului.
Potrivit surselor Gândul, „USR Deschis” a obținut 12 dintre cele 24 de poziții prezentate, în timp ce „USR Echilibru”, asociată Dianei Buzoianu, a obținut 10 poziții. Alte două poziții au revenit echipei „USR Forța din Filiale”, coordonată de Lucian Stanciu-Viziteu.
USR nu a transmis oficial aceste bătălii pe facțiuni, ci a transmis numai lista finală a conducerii partidului, în fruntea căruia se află președinele Dominic Fritz.
Radu Miruță
Diana Buzoianu
Iulian Lorincz
Dan Barna
Radu Mihaiu
Irineu Dărău
Diana Stoica
Membri:
Cristian Seidler
Stelian Ion
Silviu Dehelean
Ionuț Moșteanu
Oana Țoiu
Vlad Voiculescu
Sorin Sipos
Oana Murariu
Roxana Vîlcu
Pollyanna Hangan
Eugen Terente
Teodora Stoian
Ruben Latcau
Mircea Aurel Deac
Andrei Nistor
Lucian Stanciu-Viziteu
Florin Drăgulin
Radu Miruță s-a clasat pe primul loc în ierarhia individuală, fiind urmat de Diana Buzoianu.
Componența echipei USR Deschis:
Radu-Dinel Miruță
Iulian Lorincz
Dan Barna
Radu Nicolae Mihaiu
Cristian Gabriel Seidler
Stelian-Cristian Ion
Silviu Dehelean
Liviu Ionuț Moșteanu
Pollyanna Hangan
Eugen Terente
Teodora Stoian
Mircea Aurel Deac
Componența echipei USR Echilibru:
Diana Anda Buzoianu
Ambrozie Irineu Darău
Diana Stoica
Oana Silvia Țoiu
Vlad Voiculescu
Sorin Șipoș
Oana Murariu
Ioana Roxana Vîlcu
Ruben Lațcău
Andrei Nistor
Echipa USR Forța din Filiale:
Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu
Florin Drăgulin
Potrivit USR, noii vicepreşedinţi USR sunt, in ordinea numărului de voturi: Radu Miruţă, Diana Buzoianu, Iulian Lorincz, Dan Barna, Radu Mihaiu, Irineu Dărău, Diana Stoica.
Membri în noul Birou Naţional sunt: Cristian Seidler, Stelian Ion, Silviu Dehelean, Ionuţ Moşteanu, Oana Ţoiu, Vlad Voiculescu, Sorin Sipos, Oana Murariu, Roxana Vîlcu, Pollyanna Hangan, Eugen Terente, Teodora Stoian, Ruben Latcau, Mircea Aurel Deac, Andrei Nistor, Lucian Stanciu-Viziteu, Florin Drăgulin.
Noul Birou Naţional va coordona activitatea politică a USR la nivel naţional şi va sprijini implementarea direcţiilor strategice stabilite de Congres, mai arată USR.
Rezultatele sunt preliminare. USR a anunțat că rezultatele finale vor fi comunicate în aproximativ două ore.
„Președintele USR, Dominic Fritz, va lucra în următorii trei ani alături de această nouă echipă de conducere a partidului”, precizează USR în precizarea de presă.