Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, actualul lider al grupului parlamentar Rozwój Plus, a anunțat intenția de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Donald Tusk. În mijlocul crizei profunde care a blocat Tribunalul Constituțional, opoziția propune instalarea unui nou premier cu un mandat clar: calmarea tensiunilor și organizarea alegerilor din 2027. Morawiecki propune ca fostul președinte al Sejmului (camera inferioară a Parlamentului polonez – n.r.), Marek Jurek, să îi ia locul lui Donald Tusk.

„Avem o propunere fundamentală. Propunem să depunem o moțiune constructivă de neîncredere în acest guvern”, a declarat Mateusz Morawiecki.

Șeful clubului parlamentar Rozwój Plus a subliniat că procedura implică și desemnarea imediată a unui înlocuitor pentru actualul șef al guvernului de la Varșovia.

Donald Tusk, acuzat că paralizează instituțiile de teama alegerilor

Liderul opoziției a lansat un atac dur la adresa actualului prim-ministru, legând direct disputa privind Tribunalul Constituțional de viitoarele alegeri parlamentare. Morawiecki a avertizat că formațiunea sa are „îndoieli foarte serioase” cu privire la intențiile guvernului, sugerând că acțiunile recente ar putea fi un preludiu pentru împiedicarea organizării unor alegeri legale în termenul constituțional.

„Donald Tusk și-a dat seama că ne confruntăm cu o situație în care tabăra patriotică ar putea prelua puterea. Tusk este îngrozit de acest lucru, iar acesta ar putea fi motivul atacului asupra Tribunalului Constituțional și al atacurilor constante la adresa președintelui”, a explicat fostul premier.

Potrivit lui Morawiecki, scopul acestor manevre ar fi paralizarea autorităților statului polonez. „De aceea avem această moțiune constructivă de neîncredere față de prim-ministru”, a adăugat el, precizând că prioritatea noului guvern ar fi să asigure un scrutin corect, cel târziu la termenul stabilit pentru 2027.

Marek Jurek, varianta opoziției pentru funcția de premier

Pentru a prelua conducerea guvernului într-o perioadă marcată de instabilitate, Mateusz Morawiecki a avansat un nume cunoscut pe scena politică poloneză.

„Propunem ca fostul președinte al Sejmului (camera inferioară a Parlamentului polonez – n.r.), Marek Jurek, să fie candidatul la funcția de prim-ministru”, a anunțat Morawiecki, menționând că rămâne deschisă negocierilor.

Marek Jurek este descris drept o persoană „recunoscută pe scară largă ca fiind un conciliator”, capabilă să obțină sprijinul unor grupuri politice diverse. Un astfel de lider, susține opoziția, „poate calma această situație dezastruoasă” și poate facilita un compromis la nivel național.

Soluția „resetării constituționale” și consultările de la Palatul Prezidențial

În opinia liderului Rozwój Plus, Polonia traversează „cea mai mare criză politică din ultimele decenii”. Morawiecki a reiterat că cea mai bună cale de ieșire din acest impas absolut este o „resetare constituțională”, o idee susținută de mai mulți actori politici de prim-plan.

„Președintele este de acord cu resetarea constituțională, a confirmat-o clar în declarațiile sale. Chiar și actualul președinte al Tribunalului Constituțional este de acord”, a argumentat el.

Această soluție de compromis ar fi fost validată și de lideri precum Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak sau Sławomir Mentzen.

Totuși, Morawiecki susține că actualul guvern refuză categoric o astfel de resetare. În aceste condiții, singura variantă viabilă rămâne schimbarea executivului pentru restabilirea ordinii și numirea unui nou Tribunal Constituțional abia după viitoarele alegeri.

Pentru a discuta aceste strategii și a găsi o ieșire pașnică din criza instituțională, reprezentanții Rozwój Plus au programat o întâlnire de urgență cu președintele Karol Nawrocki.