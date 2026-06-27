Duminică 28 iunie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- ROMÂNI RĂPIȚI ŞI EXECUTAȚI DE TRAFICANȚII MAROCANI

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este unul dintre cei mai experimentați ofițeri specializați in combaterea criminalității organizate.

În exclusivitate la “Martorii”, aflați informații şocante despre riscurile enorme la care se expun romanii implicați in traficul internațional de stupefiante. Cazurile în care românii au fost asasinați sau răpiți de membri unor grupări străine. Cazul unei mame care şi-a implicat proprii copii în afacerea de trafic de droguri. Războaiele dintre grupările de traficanți. Torturile şi execuțiile care fac legea în lumea celor pentru care drogul e o afacere. Şi linia atât de subțire dintre viață și moarte, atunci când eşti victima sa.