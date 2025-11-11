Prima pagină » Actualitate » După ce a bătut-o pe FCSB, așteaptă să fie sunat de Dinamo: „Vin cu bucurie”

11 nov. 2025, 12:19, Actualitate
După ce a bătut-o pe FCSB, așteaptă să fie sunat de Dinamo / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamoviștii s-au bucurat pentru eșecul lui FCSB din Europa League, mai cu seamă că la Young Boys Berna, adversara din grupe a campioanei României, a stat pe banca tehnică un fost jucător din „Groapă”. Zoltan Kadar (59 de ani) este în prezent unul dintre „secunzii” de la YBB.

Kadar a jucat la Dinamo între 1991 și 1996 și acum spune că s-ar întoarce imediat în Ștefan cel Mare, dacă i se va propune.

„M-aș întoarce la Dinamo”

Young Boys, trupa din Berna, s-a impus lejer la București, pe 2 octombrie, 2-0 cu FCSB pe Arena Națională. După o lună de la acel meci, Zoltan Kadar spune că nu ar refuza o propunere de revenire la Dinamo, club la care s-a consacrat ca jucător.

Young Boys și Dinamo vor juca o partidă amicală în cantonamentul din această iarnă, scrie gsp.ro.

Vorbind despre Dinamo, Kadar l-a remarcat pe Alexandru Musi, talentatul mijlocaș de 21 de ani adus în vară tocmai de la FCSB, într-un schimb cu Dennis Politic.

„Dinamo e o surpriză plăcută. Primul pas cred că l-au făcut deja campionatul trecut, iar acum cred că au făcut încă un pas înainte în drumul spre titlul de campioană. Au în sfârșit o strategie sănătoasă, fără să arunce cu banii pe geam. Dinamo e o echipă solidă, serioasă, care joacă un fotbal plăcut și deja mă bucur că o să jucăm în iarnă împotriva lor.

Sunt mai mulți jucători interesanți. De exemplu, puștiul ăsta Musi, care a fost la FCSB, îmi place mult. El dă randament foarte bun la Dinamo. Sunt cel puțin 3-4 jucători care mi-au atras atenția și chiar îi urmăresc.

Mi-ar plăcea să mă întorc în fotbalul românesc, nu doar la Dinamo. Dacă vine vreo ofertă interesantă m-aș întoarce cu bucurie. M-aș întoarce la Dinamo pentru că am avut o perioadă frumoasă. Și ca antrenor principal, secund sau ca antrenor la o academie de juniori. Dacă apare un proiect serios, de ce nu?

Am 135 de meciuri la Dinamo și nu pot să uit că am câștigat titlul de campioni.
Sper ca la anul în vară Dinamo să sărbătorească titlul și sper să merg la un meci pe noul stadion”, a spus Kadar.

Zoltan Kadar a jucat 135 de meciuri pentru Dinamo, între 1991 și 1996. Are în palmares un titlu de campion, cucerit în sezonul 1991-1992. Plecat în Elveția, Kadar s-a stabilit în Țara Cantoanelor. După ce s-a retras din activitate, a ocupat diferite funcții la Grasshoppers și FC Zurich. Din 2022 este antrenor secund la Young Boys Berna.

