După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!

Cazul casei din Sibiu a fostului președinte Klaus Iohannis a reaprins spiritele. De data asta nu în instanță, ci în spațiul public. După ce ANAF a intrat în posesia cotei de jumătate din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, finanțatorul FCSB Gigi Becali a oferit o reacție care, ca de obicei, a făcut valuri.

”Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ”Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?” Adică dacă părinţii lui stau în Germania, sunt nemţi. El este neamţ. De ce să te votez pe tine? Păi îţi dai seama cât de sclav sunt eu? Adică tu eşti neamţ, părinţii tăi în Germania, n-ai nicio legătură… Nici măcar – şi ăsta e cel mai important lucru – nici ortodox nu eşti! Iar eu te votez pe tine. Îţi dai seama cât de sclav sunt?”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

ANAF a preluat oficial jumătate din imobilul soților Iohannis. Gândul a relatat în exclusivitate cum Fiscul a schimbat yala propietății fostului președinte și a întocmit un proces-verbal, în absența soților Iohannis, care fuseseră notificați, dar au ales să nu se prezinte.

AUTORUL RECOMANDĂ: