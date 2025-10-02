Gândul prezintă detalii de la executarea silită a familiei Iohannis. ANAF i-a luat cu forța casa. Fostul președinte a refuzat să o predea de bunăvoie, inspectorii i-au schimbat yala. Filmul executării, pas cu pas

O sursă din ANAF a povestit, pentru Gândul, cum a decurs EXECUTAREA SILITĂ a familiei Iohannis. Totul a început în urmă cu o lună și jumătate, când Ministerul de Finanțe a încuviințat declanșarea procesului. De atunci, ANAF central a înștiințat familia Iohannis, sub formă de corespondență, conform procedurii, că urmează executarea și că va trebui să predea imobilul. Iar în caz contrar, va începe executarea silită.

Familia Iohannis a refuzat să predea casa și, după ce termenul legal a fost îndeplinit, astăzi ANAF Sibiu a mers la fața locului. Inspectorii au schimbat yala imobilului, intrând astfel în posesia acestuia. Mâine anunțul va fi comunicat oficial de ANAF, când va face publică, de asemenea, și scoaterea la licitație a casei de pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, Sibiu.

Acum rămâne ca statul să recupereze banii încasați din chirie timp de 17 ani, sumă evaluată la circa 4,7 milioane lei. Bani pe care președintele, conform acelorași surse, nu pare dispus să-i plătească și, cel mai probabil, va alege să se judece cu statul român.