Prima pagină » Social » Gândul prezintă detalii de la executarea silită a familiei Iohannis. ANAF i-a luat cu forța casa. Fostul președinte a refuzat să o predea de bunăvoie, inspectorii i-au schimbat yala. Filmul executării, pas cu pas

Gândul prezintă detalii de la executarea silită a familiei Iohannis. ANAF i-a luat cu forța casa. Fostul președinte a refuzat să o predea de bunăvoie, inspectorii i-au schimbat yala. Filmul executării, pas cu pas

02 oct. 2025, 22:20, Social
Gândul prezintă detalii de la executarea silită a familiei Iohannis. ANAF i-a luat cu forța casa. Fostul președinte a refuzat să o predea de bunăvoie, inspectorii i-au schimbat yala. Filmul executării, pas cu pas

O sursă din ANAF a povestit, pentru Gândul, cum a decurs EXECUTAREA SILITĂ a familiei Iohannis. Totul a început în urmă cu o lună și jumătate, când Ministerul de Finanțe a încuviințat declanșarea procesului. De atunci, ANAF central a înștiințat familia Iohannis, sub formă de corespondență, conform procedurii, că urmează executarea și că va trebui să predea imobilul. Iar în caz contrar, va începe executarea silită.

Familia Iohannis a refuzat să predea casa și, după ce termenul legal a fost îndeplinit, astăzi ANAF Sibiu a mers la fața locului. Inspectorii au schimbat yala imobilului, intrând astfel în posesia acestuia. Mâine anunțul va fi comunicat oficial de ANAF, când va face publică, de asemenea, și scoaterea la licitație a casei de pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, Sibiu.

Acum rămâne ca statul să recupereze banii încasați din chirie timp de 17 ani, sumă evaluată la circa 4,7 milioane lei. Bani pe care președintele, conform acelorași surse, nu pare dispus să-i plătească și, cel mai probabil, va alege să se judece cu statul român.

Citește și

EXCLUSIV Zeci de mii de oameni s-au vindecat de dependența de jocurile de noroc. Șeful ONJN dă „rețeta”: „Mecanismul de autoexcludere, măsură esențială de protecție socială”
14:48
Zeci de mii de oameni s-au vindecat de dependența de jocurile de noroc. Șeful ONJN dă „rețeta”: „Mecanismul de autoexcludere, măsură esențială de protecție socială”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Cum se apără deputatul Nicolae Păun, reclamat pentru homofobie: „Respect minoritățile sexuale, dar nu mă obliga să stau la masă cu ei”
08:00
Cum se apără deputatul Nicolae Păun, reclamat pentru homofobie: „Respect minoritățile sexuale, dar nu mă obliga să stau la masă cu ei”
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Măștile devin obligatorii în spitalele din România din cauza valului de Covid
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Secretul lui Călin Georgescu. Un reputat economist știe cum i-a cucerit pe toți: Cu această sperietoare, românii îi ciugulesc din palmă
Evz.ro
Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Stephen King, supranumit „Regele Groazei”, este cel mai interzis autor în școlile din Statele Unite
Utilajele de deszăpezire intervin în zona montană a județului Brașov, unde se semnalează lapoviță și NINSOARE
23:53
Utilajele de deszăpezire intervin în zona montană a județului Brașov, unde se semnalează lapoviță și NINSOARE
CONTROVERSĂ Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, revoltat de revenirea la televizor a sociologului Marius Pieleanu
23:31
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, revoltat de revenirea la televizor a sociologului Marius Pieleanu
DEZVĂLUIRI Moșteanu dezvăluie că militari MApN au lucrat cu POTRA: Știm că niște militari au încălcat legea/Au mers în Congo/Am trimis acele dosare la parchet
22:53
Moșteanu dezvăluie că militari MApN au lucrat cu POTRA: Știm că niște militari au încălcat legea/Au mers în Congo/Am trimis acele dosare la parchet
APĂRARE Moșteanu, noi DETALII despre achiziția de 214 tancuri: E nevoie de tancuri noi/ Condiția e să fie construite în România /Vedem cine vine la licitație
22:50
Moșteanu, noi DETALII despre achiziția de 214 tancuri: E nevoie de tancuri noi/ Condiția e să fie construite în România /Vedem cine vine la licitație
APĂRARE Moșteanu explică în ce consta zidul de drone: E ideea Ursulei von der Leyen/ Nu există detalii tehnice/ E nevoie să găsim bani
22:46
Moșteanu explică în ce consta zidul de drone: E ideea Ursulei von der Leyen/ Nu există detalii tehnice/ E nevoie să găsim bani
Cum trebuie să se pregătească șoferii pentru sezonul rece. Nu plecați la drum fără „kit-ul de supraviețuire de iarnă”, cu cele 5 elemente esențiale!
22:46
Cum trebuie să se pregătească șoferii pentru sezonul rece. Nu plecați la drum fără „kit-ul de supraviețuire de iarnă”, cu cele 5 elemente esențiale!