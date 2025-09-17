Prima pagină » Actualitate » Educatoarea implicată în cazul morții băiețelului înecat într-un iaz, arestată preventiv

Educatoarea implicată în cazul morții băiețelului înecat într-un iaz, arestată preventiv

17 sept. 2025, 15:17, Actualitate
Educatoarea implicată în cazul morții băiețelului înecat într-un iaz, arestată preventiv

Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara, unde un băieţel a murit înecat într-un iaz, a fost arestată preventiv. Contestația procurorilor la măsura controlului judiciar a fost acceptată de instanță.

Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi 8 luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. Măsura vine după ce procurorii, care au mai cerut o dată arestarea femeii, au contestat decizia Judecătoriei Timişoara de a o plasa pe aceasta sub control judiciar, transmite News.ro.

Femeia este acuzată de ucidere din culpă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a transmis, miercuri, că educatoarea  a fost arestată preventiv. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus, în 2 septembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale pentru ucidere din culpă.

”În fapt, s-a reţinut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupaţia de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru şi având în supraveghere mai mulţi copii, printre care şi persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere”, a arătat Parchetul.

Astfel, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a femeii, pentru 30 de zile, dar în 3 septembrie judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligaţii prevăzute de lege.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a formulat contestaţie împotriva deciziei, iar marţi  judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş au admis contestaţia, dispunând luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile.

Angajatele creșei foloseau ca loc de joacă o curte din vecinătate

În 1 septembrie, un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant. În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul.

Surse din rândul anchetatorilor afirmau că angajatele creşei foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înţelegeri, copiii erau scoşi acolo să se joace în aer liber peste zi, când nu erau clienţi la restaurant.

Deces suspect la creșă. O fetiță a fost găsită plângând

Educatoarea, care este şi administrator al clubului educaţional a pierdut, în aceeaşi zi, şi o fetiţă de un an şi câteva luni. Micuţa a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, educatoarea a plecat să îşi facă o cafea, lăsându-i pe copii în grija unei îngrijitoare. La întoarcere, i-a încolonat pe copii pentru a-i duce în incinta clubului. Atunci şi-a dat seama că o fetiţă şi un băieţel lipsesc. Femeia a sunat la 112, iar medicii au sosit rapid la adresă, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, băieţelul nu a mai putut fi salvat.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu
16:30
Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu
AI AFLAT! Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
16:28
Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
AI AFLAT! Florin Călinescu despre relația nefirească dintre Antena 3 și Nicușor Dan: “Vedeți că hârtia a rămas la noi“
16:20
Florin Călinescu despre relația nefirească dintre Antena 3 și Nicușor Dan: “Vedeți că hârtia a rămas la noi“
AI AFLAT! Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”
16:10
Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”
ULTIMA ORĂ Bombă în dosarul Georgescu – Potra. Jurnalista Sorina Matei dezvăluie gafa uriașă a PG și ÎCCJ
16:04
Bombă în dosarul Georgescu – Potra. Jurnalista Sorina Matei dezvăluie gafa uriașă a PG și ÎCCJ
JUSTIȚIE După 3 ani de la condamnarea definitivă, ICCJ suspendă pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. A fost admis recursul în casație
15:53
După 3 ani de la condamnarea definitivă, ICCJ suspendă pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. A fost admis recursul în casație
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce criterii trebuie îndeplinite pentru bursele sociale, în anul școlar 2025-2026! Data până la care se depun documentele
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Evz.ro
Rizea despre Toto Dumitrescu. A mers la școală în Anglia să se trateze de dependență
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Surpriza din fosile: Ce mâncau crocodilii acum 66 de milioane de ani?
EXTERNE UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”
16:37
UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”
EXTERNE Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
16:35
Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
VIDEO Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”
16:23
Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”
VIDEO Călinescu, despre reacția lui Nicușor Dan la dezvăluirea Gândul cu privire la echipa de FILMARE: „Cum să credem așa ceva! Și ăla mic e tot de la SPP!”
16:02
Călinescu, despre reacția lui Nicușor Dan la dezvăluirea Gândul cu privire la echipa de FILMARE: „Cum să credem așa ceva! Și ăla mic e tot de la SPP!”
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
15:59
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
VIDEO Florin Călinescu: „Nicușor Dan e ZERO pentru mine. Nu mă mai interesează personajul. A mințit într-un moment în care iminent era președinte”
15:48
Florin Călinescu: „Nicușor Dan e ZERO pentru mine. Nu mă mai interesează personajul. A mințit într-un moment în care iminent era președinte”