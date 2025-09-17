Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara, unde un băieţel a murit înecat într-un iaz, a fost arestată preventiv. Contestația procurorilor la măsura controlului judiciar a fost acceptată de instanță.

Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi 8 luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. Măsura vine după ce procurorii, care au mai cerut o dată arestarea femeii, au contestat decizia Judecătoriei Timişoara de a o plasa pe aceasta sub control judiciar, transmite News.ro.

Femeia este acuzată de ucidere din culpă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a transmis, miercuri, că educatoarea a fost arestată preventiv. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus, în 2 septembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale pentru ucidere din culpă.

”În fapt, s-a reţinut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupaţia de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru şi având în supraveghere mai mulţi copii, printre care şi persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere”, a arătat Parchetul.

Astfel, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a femeii, pentru 30 de zile, dar în 3 septembrie judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligaţii prevăzute de lege.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a formulat contestaţie împotriva deciziei, iar marţi judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş au admis contestaţia, dispunând luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile.

Angajatele creșei foloseau ca loc de joacă o curte din vecinătate

În 1 septembrie, un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant. În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul.

Surse din rândul anchetatorilor afirmau că angajatele creşei foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înţelegeri, copiii erau scoşi acolo să se joace în aer liber peste zi, când nu erau clienţi la restaurant.

Deces suspect la creșă. O fetiță a fost găsită plângând

Educatoarea, care este şi administrator al clubului educaţional a pierdut, în aceeaşi zi, şi o fetiţă de un an şi câteva luni. Micuţa a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, educatoarea a plecat să îşi facă o cafea, lăsându-i pe copii în grija unei îngrijitoare. La întoarcere, i-a încolonat pe copii pentru a-i duce în incinta clubului. Atunci şi-a dat seama că o fetiţă şi un băieţel lipsesc. Femeia a sunat la 112, iar medicii au sosit rapid la adresă, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, băieţelul nu a mai putut fi salvat.