Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat

O tragedie a avut loc la Vaslui, marți seară. Un copil de aproape 2 ani a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat. Părinții au apelat imediat 112, însă minorul era inconștient în momentul sosirii echipajului medical. Mama copilului a ajuns la spital, în stare de șoc.

Un incident tragic a avut loc seara trecută, în Vaslui. Un băiețel de nici 2 ani a murit, după ce a călcat pe un fir lăsat neizlat în dreptul unui stâlp de iluminat. Micuțul se afla la plimbare, alături de părinții săi. Părinții micuțului au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor. Echipajul a ajuns la locul incidentului când micuțul de nici 2 ani se afla în stare inconștientă.

„O firmă care ar fi lucrat ar fi lăsat ceva neizolat, dar ar trebui să fie o firmă din asta să vină cu detectoare din alea acolo. Se poate întâmpla nu numai la copii, la majoritatea”, spune un localnic.

„Sunt uimită de ce se întâmplă, deci copiii noştri nu mai au siguranţă. Nu înţeleg de unde au apărut firele alea acolo. Sunt chiar revoltată că putea să se întâmple la oricine”, mărturisește o altă persoană.

Tragedie în Vaslui: un băiețel a murit electrocutat

Copilul de aproape 2 ani a fost resucitat mai bine de o oră, însă fără rezultat. În urma șocului trăit, mama băiețelului a ajuns la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă.

„Ele sunt în contract de mentenanţă, noi verificăm permanent lucrurile astea, o să vedem, nu am acum un răspuns. Aşa ceva nu-şi doreşte nimeni să se întâmple, un asemenea eveniment şi pentru o familie de tineri şi un copilaş atât de mic”, a declarat Lucian Branişte, primar Vaslui, arată Observatornews.ro.

