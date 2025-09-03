Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat

Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat

03 sept. 2025, 08:33, Actualitate
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat

O tragedie a avut loc la Vaslui, marți seară. Un copil de aproape 2 ani a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat. Părinții au apelat imediat 112, însă minorul era inconștient în momentul sosirii echipajului medical. Mama copilului a ajuns la spital, în stare de șoc.

Un incident tragic a avut loc seara trecută, în Vaslui. Un băiețel de nici 2 ani a murit, după ce a călcat pe un fir lăsat neizlat în dreptul unui stâlp de iluminat. Micuțul se afla la plimbare, alături de părinții săi. Părinții micuțului au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor. Echipajul a ajuns la locul incidentului când micuțul de nici 2 ani se afla în stare inconștientă.

„O firmă care ar fi lucrat ar fi lăsat ceva neizolat, dar ar trebui să fie o firmă din asta să vină cu detectoare din alea acolo. Se poate întâmpla nu numai la copii, la majoritatea”, spune un localnic.

„Sunt uimită de ce se întâmplă, deci copiii noştri nu mai au siguranţă. Nu înţeleg de unde au apărut firele alea acolo. Sunt chiar revoltată că putea să se întâmple la oricine”, mărturisește o altă persoană.

Tragedie în Vaslui: un băiețel a murit electrocutat

Copilul de aproape 2 ani a fost resucitat mai bine de o oră, însă fără rezultat. În urma șocului trăit, mama băiețelului a ajuns la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal  de ucidere din culpă.

„Ele sunt în contract de mentenanţă, noi verificăm permanent lucrurile astea, o să vedem, nu am acum un răspuns. Aşa ceva nu-şi doreşte nimeni să se întâmple, un asemenea eveniment şi pentru o familie de tineri şi un copilaş atât de mic”, a declarat Lucian Branişte, primar Vaslui, arată Observatornews.ro.

Autorul recomandă:

Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9

Trei bărbați care efectuau marcaje rutiere pe A1, la Boița, au MURIT după ce au fost loviți de un TIR

Situație revoltătoare în Botoșani. Un șofer a circulat 30 km în timp ce un copil stătea în picioare pe banchetă, fiind ieșit prin trapa mașinii

Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj: 1 mort și 11 persoane rănite

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

EXCLUSIV De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat
08:30
De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat
ACTUALITATE George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
08:30
George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic
08:23
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?
08:15
Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?
POLITICĂ Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici
08:04
Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici
ACTUALITATE Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €
08:02
Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €
Mediafax
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing
Digi24
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Cancan.ro
Andrușca a făcut-o praf pe Ella Vișan, după ce s-a aflat că a fost cu Andrei în baie: 'Știi bancul cu bufnița?' Ispita nu s-a putut abține și a făcut-o de râs în ultimul hal
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Preț carburanți miercuri, 3 septembrie 2025: Carburanții au înregistrat o nouă scumpire. Cât costă un litru de benzină
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane, de ce…?
Evz.ro
Caz revoltător la Brașov. Polițist beat, omoară cu mașina un tânăr, iar procurorul „uită” să-l mai țină în arest
A1
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Curtea Bisericii Negre din Brașov va fi restaurată cu fonduri europene
POLITICĂ Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra
08:00
Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”
08:00
George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”
SPORT Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională
07:48
Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională
ACTUALITATE Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa
07:47
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii”
07:30
Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii”
ANALIZĂ Le Monde: Neoliberalismul a favorizat ascensiunea valorilor reacționare /Intervenționismul lui Trump semnalează tendințe AUTORITARISTE
07:30
Le Monde: Neoliberalismul a favorizat ascensiunea valorilor reacționare /Intervenționismul lui Trump semnalează tendințe AUTORITARISTE