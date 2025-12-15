Electrocasnicul din casa ta care consumă cel mai mult curent. Este principalul vinovat pentru factura mare la energie electrică

Unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din casa ta poate fi chiar un electrocasnic folosit zilnic. Acesta, chiar dacă nu pare să creeze probleme de acest gen, crește semnificativ factura la electricitate.

Aparatul despre care vorbim este frigiderul tău mai vechi, care – din cauza uzurii și tehnologiei depășite – consumă mult mai mult curent decât unul nou, modern.

Ei bine, frigiderele mai vechi pierd mai multă căldură, din cauza izolației deteriorate, iar compresoarele lor ineficiente trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura potrivită.

Iar dacă frigiderul este plasat lângă un aragaz sau un calorifer, consumul crește și mai mult. Mai mult, un strat gros de gheață în congelator poate ridica consumul cu până la 30%, notează bzi.ro.

Dar, dacă nu vrei să îl schimbi sau nu îți permiți un aparat nou, există câteva metode simple pentru a reduce factura la energie. Poți muta frigiderul departe de sursele de căldură și să menții garniturile ușilor curate și etanșe.

Important este să dezgheți congelatorul periodic și să păstrezi temperaturile recomandate: aproximativ 3–5°C pentru frigider și –18°C pentru congelator. De asemenea, evită să ții ușa frigiderului deschisă mai mult timp.

Când ar trebui să schimbi frigiderul

Dacă frigiderul are peste 15 ani, acesta poate consuma peste 1.000 kWh pe an, ceea ce se reflectă direct în factura de energie. Și, în aceste cazuri, investiția într-un frigider modern, cu etichetă energetică A+++ sau A++, poate fi recuperată rapid prin economiile la curent. Modelele noi sunt mai eficiente și mai silențioase, dar păstrează și alimentele mai bine.