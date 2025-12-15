Prima pagină » Actualitate » Electrocasnicul din casa ta care consumă cel mai mult curent. Este principalul vinovat pentru factura mare la energie electrică

Electrocasnicul din casa ta care consumă cel mai mult curent. Este principalul vinovat pentru factura mare la energie electrică

15 dec. 2025, 22:27, Actualitate
Electrocasnicul din casa ta care consumă cel mai mult curent. Este principalul vinovat pentru factura mare la energie electrică
FOTO - Caracter ilustrativ

Unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din casa ta poate fi chiar un electrocasnic folosit zilnic. Acesta, chiar dacă nu pare să creeze probleme de acest gen, crește semnificativ factura la electricitate.

Aparatul despre care vorbim este frigiderul tău mai vechi, care – din cauza uzurii și tehnologiei depășite – consumă mult mai mult curent decât unul nou, modern.

Ei bine, frigiderele mai vechi pierd mai multă căldură, din cauza izolației deteriorate, iar compresoarele lor ineficiente trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura potrivită.

Iar dacă frigiderul este plasat lângă un aragaz sau un calorifer, consumul crește și mai mult. Mai mult, un strat gros de gheață în congelator poate ridica consumul cu până la 30%, notează bzi.ro.

Cum să menții brânza proaspătă în frigider și să reduci apariția mucegaiului. În ce recipient poate fi depozitată

Sursa foto: colaj Shutterstock

Dar, dacă nu vrei să îl schimbi sau nu îți permiți un aparat nou, există câteva metode simple pentru a reduce factura la energie. Poți muta frigiderul departe de sursele de căldură și să menții garniturile ușilor curate și etanșe.

Important este să dezgheți congelatorul periodic și să păstrezi temperaturile recomandate: aproximativ 3–5°C pentru frigider și –18°C pentru congelator. De asemenea, evită să ții ușa frigiderului deschisă mai mult timp.

Când ar trebui să schimbi frigiderul

Dacă frigiderul are peste 15 ani, acesta poate consuma peste 1.000 kWh pe an, ceea ce se reflectă direct în factura de energie. Și, în aceste cazuri, investiția într-un frigider modern, cu etichetă energetică A+++ sau A++, poate fi recuperată rapid prin economiile la curent. Modelele noi sunt mai eficiente și mai silențioase, dar păstrează și alimentele mai bine.

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ Îl mai ţii minte pe Alex din „Singur Acasă 3”? Cum arată acum actorul Alex D. Linz
22:53
Îl mai ţii minte pe Alex din „Singur Acasă 3”? Cum arată acum actorul Alex D. Linz
EXTERNE Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?
22:25
Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?
ULTIMA ORĂ Liderul UDMR recunoaște criza din justiție: „E clar că sunt probleme, dar să nu chemați oamenii politici să le rezolve”
22:04
Liderul UDMR recunoaște criza din justiție: „E clar că sunt probleme, dar să nu chemați oamenii politici să le rezolve”
VIDEO Marius Tucă Show începe marți, 16 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 16 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Sorin Grindeanu în criza justiției: „Cei de la USR au dosare și vorbesc despre schimbarea legilor”
21:50
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu în criza justiției: „Cei de la USR au dosare și vorbesc despre schimbarea legilor”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
FLASH NEWS Inundațiile din Sumatra au provocat 1.030 de morți și strămutatea multor familii. Președintele indonezian: Nu am toiagul lui Moise
21:43
Inundațiile din Sumatra au provocat 1.030 de morți și strămutatea multor familii. Președintele indonezian: Nu am toiagul lui Moise
ULTIMA ORĂ Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
21:18
Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
VIDEO Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
20:35
Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
SCANDAL Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj
20:30
Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj

Cele mai noi