Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă

Te-ai întrebat vreodată care ar fi electrocasnicul pentru care plătești câteva sute de lei pe lună, iarna, însă multe persoane ar putea să îl uite în priză fără să știe cât consumă, de fapt? Este vorba despre un aparat util la casa omului, aproape indispensabil în timpul sezonului rece. Vezi mai jos calculul complet.

Unele aparate electrocasnice pot fi adevărați „aliați” în gospodărie, însă pot aduce costuri consistente la facturi, dacă sunt uitate în priză. De data aceasta, în atenție se află caloriferul electric. Este un aparat utilizat des de multe persoane, în perioadele reci. Iarna, de pildă, în cazul celor care nu dispun de centrală electrică sau de altă sursă de căldură, radiatorul sau caloriferul electric poate fi o opțiune.

Caloriferul electric, electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună

Însă, mulți omâni îl țin în priză fără să știe cât consumă. Lunar, poate fi vorba despre un cost de 500 de lei. Pentru a ajunge la această suma, a fost luat în calcul un calorifer electric standard de 2,000 W, folosit pentru a suplimenta căldura într-o cameră, timp de 8 ore pe zi. Iată un calcul mai jos.

Consumul zilnic: 2 kW x 8 ore/zi = 16 kWh/zi.

Consumul lunar: 16 kWh/zi x 30 zile = 480 kWh/lună.

Preț: 480 kWk/lună x 1.10 lei = puțin peste 500 lei.

