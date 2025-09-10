Elena Lasconi: „Oamenii din jurul meu au fost filați de Potra. Am dat această informație la SPP”

Elena Lasconi, fosta candidată la prezidențiale și primar al municipiului Câmpulung, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că în perioada alegerilor pentru Cotroceni, persoanele din staff-ul ei ar fi fost „filați” de mercenarul Horațiu Potra, acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale și apropiat al lui Georgescu.

„Ce pot să vă spun Așa cum sunt oamenii din jurul meu au fost filați de Potra, am dat mai departe această informație către SPP și nu am primit absolut niciun răspuns. Șoferul pe care îl aveam atunci după asta am apelat la serviciile SPP”, a declarat Elena Lasconi.

