21 feb. 2026, 20:46, Știri politice
A început un adevărat scandal politic între Radu Miruță și PSD Gorj. Ministrul Apărării i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj și acuză că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuții. În replică, PSD Gorj l-au acuzat pe ministrul USR de „demagogie” și au ironizat rezultatele obținute de USR Gorj la alegerile din 2024. 

Radu Miruță, care este și deputat de Gorj, a publicat pe Facebook o fotografie cu un mesaj  transmis de liderul PSD Gorj, Mihai Weber, de pe un grup de primari PSD, în care edililor li se transmite că „în urma discuțiilor cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cu președintele CJ Gorj, Cosmin Popescu, recomandarea este să nu participați” la întâlnirea cu viceprimarul USR.

„Atât de bine sunt comunicate „toate problemele județului”, încât din județul acesta se pleacă mâncându-se pământul. Și, ce să vezi, este condus de același partid care dă asigurări că toate problemele sunt rezolvate. Așa cred unii că își conservă puterea. Dar puterea obținută cu forța, fără rezultate, este o fundătură.”

Ministrul Apărării a vorbit și despre mai multe dosare sensibile din Gorj, de la situația Complexului Energetic Oltenia și problema pensiilor cu grupe de muncă, până la drumurile expres și lipsa investițiilor în spitale. Acesta susține că în județele care funcționează, politicienii pun interesele comunității deasupra rivalităților de partid.

„Ca ministru, ca vicepremier, am observat că județele care merg mai bine sunt cele în care toți politicienii fac front comun pentru câte o problemă locală, indiferent de partid. Aceasta este și soluția. La Gorj, însă, am văzut inversul: de la Legea 197, pentru care unii s-au împotrivit doar pentru că nu era „a lor”, la legea pensiilor, prin care le-au fost luate celor cu grupe de muncă drepturi câștigate prin Legea 197 – tot pentru că nu era „a lor” – , la statul în frig la Motru, la situația de la CE Oltenia, la drumurile expres, sau la spitale.”

În finalul postării, Radu Miruță le-a transmis un mesaj primarilor și spune că este datoria fiecărui politician să rezolve problemele comunităților. De asemenea, ministrul Apărării spune că lucrurile pot fi rezolvate fără ambiție, cu bun-simț, deschidere și respect.

„Dragi primari, lumea judecă politicienii după capacitatea lor de a rezolva problemele comunităţilor, mai mult decât după culoarea politică. Este datoria fiecărui politician să facă tot ce ţine de el pentru asta. Da, se poate şi fără ambiţie politică oarbă; se poate şi cu bun-simţ, cu deschidere, cu cuvânt şi cu respect. Pentru oameni, nu pentru lideri de partid. Gorjul are nevoie de unitate, nu de ambiţii. Provocaţi-i pe lideri sa concureze cine are proiecte mai bune, nu cine vrea sa blocheze orice doar pentru că el nu are iniţiativă. Câţiva dintre dumneavoastră aţi confirmat deja. Ne vedem mâine, conform detaliilor transmise fiecărei primării. Fără discuţii politice, doar pentru a pune pe masă problemele oamenilor şi a face front comun pentru ele”, a conchis Radu Miruță. 

PSD Gorj contraatacă: „Demagogia nu ţine loc de soluţii pentru Gorj!”

În replică, PSD Gorj i-a transmis lui Radu Miruță că disperarea și dezinformarea nu țin locul proiectelor, nici atunci când este vorba despre un ministru. Social-democrații spun că rezultatele obținute de USR Gorj la alegerile din 2024 vorbesc de la sine.

„Rezultatele obținute de USR Gorj la alegerile din 2024 vorbesc de la sine: 0 (ZERO) primari, 0 (ZERO) consilieri județeni și municipali și un singur mandat de parlamentar. De aici, poate, și dorința acestuia de a chema reprezentanții altor partide la întâlnirile pe care le organizează, pentru că nu-i place să-și audă ecoul în sălile cu membrii USR. Pentru dumnealui, campania electorală a început mult prea devreme și se folosește de poziția politică pe care o ocupă în Guvern pentru a se promova”, a declarat filiala, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Mai mult, PSD Gorj îl acuză pe Radu Miruță că nu a acționat pentru salvarea CE Oltenia. Aceștia susțin că USR a elaborat planul de restructurare a companiei în perioada în care se afla la guvernare. Tot social-democrații spun că USR s-a opus finalizării unor hidrocentrale aflate în stadiu avansat de execuție.

”Atunci cand a avut ocazia, acesta nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia, ba mai mult, USR a elaborat planul de restructurare al companiei, atunci când s-au aflat la guvernare şi s-a opus inclusiv proiectului de finalizare a hidrocentralelor din România, aflate într-un stadiu avansat de execuţie.”

