Emil Gânj, care și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. Un localnic a sunat la 112

Joi, polițiști și jandarmi desfășoară căutări ample în județul Mureș, după ce un localnic a sunat la 112 și a spus că l-ar fi văzut pe Emil Gânj. Este vorba despre criminalul căutat de mai bine de nouă luni pentru că și-ar fi ucis și incendiat iubita.

Amintim că acesta este căutat de zeci de polițiști și jandarmi în localitatea Senereuș, situată la circa 30 de km de Târgu Mureș. Conform primelor informații, o persoană din localitate ar fi apelat numărul de urgență 112 și ar fi anunțat că a văzut un individ despre care crede că ar putea fi Emil Gânj.

Polițiștii desfășoară verificări în zonă pentru a confirma sau infirma informațiile. Emil Gânj este căutat de autorități de mai bine de nouă luni, iar de la momentul în care acesta a fost dat în urmărire au fost mai multe apeluri la 112 în care diverse persoane au susținut că l-ar fi văzut în diverse zone.

Dar, până în prezent, nicio astfel de sesizare nu a dus la prinderea acestuia. Autoritățile au mobilizat efective importante pentru verificare și fac apel la populație să dea informații relevante ce ar putea duce la prinderea sa. El este acuzat că și-a omorât fosta iubită, după care a incendiat casa în care se afla cadavrul.

