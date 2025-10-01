Prima pagină » Actualitate » Emisiunea Marius Tucă Show cu Ion Cristoiu și Călin Georgescu invitat, cifre uriașe de audiență

Ruxandra Radulescu
01 oct. 2025, 18:21, Actualitate
După 24 de ore de la ediția live, pe canalul de YouTube al Gândul, emisiunea MariusTucă Show, avându-i ca invitați pe Ion Cristoiu și Călin Georgescu, avea aproape 400.000 de vizualizări. Alte 1,8 milioane de vizualizări sunt pe pagina de Facebook a Gândul și aproape 100.000 pe contul de Tiktok al lui Marius Tucă, plus vreo 100 de mii pe TikTok- ul Gândul.info. Pe contoare cifrele încă urcă.

Ediția de luni 29 septembrie a emisiunii Marius Tucă Show, care i-a avut ca invitați pe Călin Georgescu și pe Ion Cristoiu, a înregistrat cifre record de audiență, cu milioane de vizualizări pe social-media și pe platforma YouTube.

Transmisiunea live pe TikTok Gândul a rupt top-urile show-urilor online, cu 6 milioane de vizualizări pe TikTok, 6 milioane de aprecieri și peste 20.000 de comentarii.

Tucă Show cu Georgescu și Cristoiu, aproape un milion de vizualizări pe YouTube

Pe contul de YouTube, filmarea integrală și clipurile scurte din emisiune au strâns în total 822.400 de vizualizări în doar 36 de ore de la difuzare, iar numărul celor care vizionează este în creștere.

Potrivit statisticilor, transmisia de luni a emisiunii Marius Tucă Show, cu Ion Cristoiu și Călin Georgescu, a strâns pe 400.000 de vizualizări.

Aproape 3 milioane de vizualizări pe TikTok

La 36 de ore de la difuzare, Marius Tucă Show cu prezidențiabilul Călin Georgescu și Ion Cristoiu a adunat 2.945.800 de vizualizări

Cel mai vizionat clip de pe TikTok al ediției, care a adunat un milion și jumătate de utilizatori, este cel care în care Georgescu răspunde la întrebarea jurnalistului Marius Tucă despre schimbările pe care le-ar aduce dacă ar „lua țara în mâini”.

@gandul_ro Marius Tucă Show, Ce face Călin Georgescu dacă ar lua această țară mâine? #mariustucashow #romania #aur #news #gandul ♬ original sound – Gandul Romania

Georgescu și Cristoiu la Marius Tucă Show, peste 4 milioane de vizualizări pe Facebook

Pe pagina de Facebook a Gândul clipurile din ediția Marius Tucă Show cu Ion Cristoiu și Călin Georgescu au strâns 4.041.600 de vizualizări.

Mai mult, clipul care a stârnit cel mai mult interesul utilizatorilor, cu 1,9 milioane de vizualizări, a fost tot acela în care Georgescu vorbește despre planurile sale pentru România, dacă ar deveni președinte.

Aproape 6000 de utilizatori au reacționat la ediția Marius Tucă Show din 29 septembrie, difuzată live pe pagina de Facebook, și peste 1700 de utilizatori au repostat filmarea integrală.

De asemenea, pe contul de Instagram ediția Marius Tucă Show, cu Ion Cristoiu și Călin Georgescu a adunat Instagram: 98.600 de vizualizări.

FOTO: Gândul/Envato/ Profimedia

