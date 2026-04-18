Energie din apă de mare. Noul combustibil inepuizabil al viitorului

Omenirea poate reuși să transforme apa de mare în combustibilul viitorului. Ar fi o nouă modalitate de a obține hidrogen curat. Cheia este galiul, un metal care reacționează cu apa și poate fi reutilizat și în cicluri ulterioare. Galiul nu se găsește, în natură, în forma sa elementară, dar se găsește, sub formă de săruri de galiu în minereurile de bauxită sau în cele de zinc.

Există și un lucru abundent pe planeta Pământ, apa sărată. Mai exact, apa sărată acoperă aproximativ 97% din hidrosferă și 70% din suprafața Pământului.

Un grup de cercetători australieni de la Universitatea din Sydney a prezentat un proiect semnificativ care se poziționează ca o alternativă viabilă pentru obținerea hidrogenului curat, considerat combustibilul viitorului, publică elconomista.es.

Două probleme rezolvate

Descoperirea, publicată în revista științifică Nature Communications, indică faptul că acest sistem rezolvă cele două probleme principale pentru obținerea hidrogenului curat, unu: consumul ridicat de energie. Al doilea, funcționând atât cu apă dulce, cât și cu apă sărată, își extinde considerabil posibilitățile, deoarece până acum necesita apă purificată.

Galiul, cheia succesului

Acesti proiect constă în galiu. Este un metal cu un punct de topire scăzut, care îi permite să devină lichid aproape de temperatura camerei. Oamenii de știință au descoperit că atunci când intră în contact cu apa și este expus la lumina soarelui, are loc o reacție chimică ce eliberează hidrogen.

Aceasta este o formulă neutilizată anterior. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestui proiect este că, pe lângă utilizarea abundentă a apei de mare, odată ce hidrogenul este eliberat, galiul rămas poate fi redus înapoi la galiu și reutilizat în cicluri ulterioare.

„Acum avem o modalitate de a extrage hidrogen sustenabil folosind apa de mare, care este ușor disponibilă, și bazându-ne exclusiv pe lumină pentru a produce hidrogen verde”, explică autorul principal al studiului, Luis Campos.

Dar cercetătorii au atins doar o eficiență maximă de 12,9%. Este o cifră promițătoare în teste, dar încă departe de a fi aplicabilă în lumea reală. Cu toate acestea, este un pas promițător. Această descoperire ar putea poziționa Australia în fruntea unei ipotetice economii globale bazate pe hidrogen în viitor.

Recomandarea autorului: Prima navă de croazieră cu baterii poate fi comandată acum. Care este termenul de livrare

Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie

Mediafax
Premieră pentru România la sediul NATO
Digi24
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front și să renunțe la fertilizarea in vitro
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Avertismentul economiștilor pentru români: „Să amâne toate proiectele pe termen lung. Este un an de supraviețuire”
Mediafax
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților din afara uniunii
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Casa lui William Shakespeare ar fi fost în sfârșit găsită după 400 de ani
SPORT Ce mesaj a lăsat un turist personalului hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov. „Ne simțim întotdeauna așa”
07:57
Ce mesaj a lăsat un turist personalului hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov. „Ne simțim întotdeauna așa”
FLASH NEWS Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă” dacă negocierile eșuează
07:25
Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă” dacă negocierile eșuează
INEDIT Taina Castelului din Carpați. Locul fascinant imaginat de Jules Verne există și ar fi aproape de Kogaionon, „muntele sfânt al dacilor”
07:00
Taina Castelului din Carpați. Locul fascinant imaginat de Jules Verne există și ar fi aproape de Kogaionon, „muntele sfânt al dacilor”
EXCLUSIV Scandal cu finul familiei Iohannis. Marius Vecerdea a lovit un membru al Federației Române de Tenis. Gândul publică imagini cu incidentul
07:00
Scandal cu finul familiei Iohannis. Marius Vecerdea a lovit un membru al Federației Române de Tenis. Gândul publică imagini cu incidentul
ASTRONOMIE Când vor putea călători oamenii cu viteza luminii? Un celebru fizician dezvăluie una dintre marile taine ale universului
06:30
Când vor putea călători oamenii cu viteza luminii? Un celebru fizician dezvăluie una dintre marile taine ale universului
EXCLUSIV Emil Gânj a provocat o psihoză publică. Sute de oameni au anunțat că l-au văzut pe criminalul fugar. Unde a fost semnalat
05:00
Emil Gânj a provocat o psihoză publică. Sute de oameni au anunțat că l-au văzut pe criminalul fugar. Unde a fost semnalat

