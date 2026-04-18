Energie din apă de mare. Noul combustibil inepuizabil al viitorului

Omenirea poate reuși să transforme apa de mare în combustibilul viitorului. Ar fi o nouă modalitate de a obține hidrogen curat. Cheia este galiul, un metal care reacționează cu apa și poate fi reutilizat și în cicluri ulterioare. Galiul nu se găsește, în natură, în forma sa elementară, dar se găsește, sub formă de săruri de galiu în minereurile de bauxită sau în cele de zinc.

Există și un lucru abundent pe planeta Pământ, apa sărată. Mai exact, apa sărată acoperă aproximativ 97% din hidrosferă și 70% din suprafața Pământului. Un grup de cercetători australieni de la Universitatea din Sydney a prezentat un proiect semnificativ care se poziționează ca o alternativă viabilă pentru obținerea hidrogenului curat, considerat combustibilul viitorului, publică elconomista.es.

Două probleme rezolvate

Descoperirea, publicată în revista științifică Nature Communications, indică faptul că acest sistem rezolvă cele două probleme principale pentru obținerea hidrogenului curat, unu: consumul ridicat de energie. Al doilea, funcționând atât cu apă dulce, cât și cu apă sărată, își extinde considerabil posibilitățile, deoarece până acum necesita apă purificată.

Având în vedere acest lucru, un grup de cercetători australieni de la Universitatea din Sydney a prezentat un proiect semnificativ care se poziționează ca o alternativă viabilă pentru obținerea hidrogenului curat, considerat combustibilul viitorului.

Galiul, cheia succesului

Acesti proiect constă în galiu. Este un metal cu un punct de topire scăzut, care îi permite să devină lichid aproape de temperatura camerei. Oamenii de știință au descoperit că atunci când intră în contact cu apa și este expus la lumina soarelui, are loc o reacție chimică ce eliberează hidrogen.

Aceasta este o formulă neutilizată anterior. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestui proiect este că, pe lângă utilizarea abundentă a apei de mare, odată ce hidrogenul este eliberat, galiul rămas poate fi redus înapoi la galiu și reutilizat în cicluri ulterioare.

„Acum avem o modalitate de a extrage hidrogen sustenabil folosind apa de mare, care este ușor disponibilă, și bazându-ne exclusiv pe lumină pentru a produce hidrogen verde”, explică autorul principal al studiului, Luis Campos.

Dar cercetătorii au atins doar o eficiență maximă de 12,9%. Este o cifră promițătoare în teste, dar încă departe de a fi aplicabilă în lumea reală. Cu toate acestea, este un pas promițător. Această descoperire ar putea poziționa Australia în fruntea unei ipotetice economii globale bazate pe hidrogen în viitor.

