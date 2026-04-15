Prima navă de croazieră cu baterii poate fi comandată acum. Care este termenul de livrare

Prima navă de croazieră cu baterii poate fi comandată acum. Suntem în momentul în care tehnologia permite să fie construită prima navă de croazieră electrică din lume. Aceasta ar puntea fi lansată la apă încă din 2031. Pachebotul viitorului, sau mai degrabă al prezentului, ar fi propulsat 100% cu baterii. Beneficiile ar fi imense nu doar pentru mediu, dar și pentru pasageri. Piscinele ar putea lua locul coșului de fum.

Vorbind la târgul comercial Seatrade Cruise Global, Meyer Werft a prezentat proiecte conceptuale pentru o navă de croazieră alimentată complet cu baterii, cunoscută sub numele de „Project Vision”. Meyer Werft este șantierul naval german din spatele navelor precum Anthem of the Seas și Disney Destiny.

Nava este deja proiectată

Nava propusă are o lungime de 275 de metri, o capacitate de 1.856 de pasageri și o dimensiune de aproximativ 82.000 de tone brute. Sistemul de baterii este furnizat de Corvus Energy din Norvegia și poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră ale unei nave cu până la 95%.

Project Vision include noi modele de nave care nu au arborele vertical tradițional care traversează nava pentru tratarea gazelor de eșapament sau pâlnia de fum. Acest lucru ar putea crea un design complet nou al punții de soare, cu vedere neobstrucționată pentru pasageri.

Comandă și livrare la termen

Thomas Weigend, director de vânzări la Meyer Werft, a declarat: „Dacă ar fi comandată anul acesta, șantierul naval ar putea deja livra prima navă alimentată complet cu baterii în 2031.”

Navele de croazieră mai noi iau măsuri pentru a fi mai sustenabile. Nave precum P&O Cruises Arvia, MSC World Europa și Star Princess utilizează gaz natural lichefiat (GNL). Viking Libra, care va fi lansată în noiembrie 2026, poate funcționa cu hidrogen pentru o parte a călătoriei.

Nave cu hidrogen și biocombustibili

Liniile de croazieră care se concentrează pe coasta norvegiană, cum ar fi Hurtigruten și Havila Voyages, se îndreaptă către energia pe bază de hidrogen și au finalizat, de asemenea, călătorii cu biocombustibili.

Navele Havila Voyages pot funcționa cu baterii timp de până la patru ore.

Unele porturi de croazieră oferă energie electrică la țărm pentru navele andocate, astfel încât acestea să își poată opri motoarele diesel.

Dover a fost numit primul port din Marea Britanie cu emisii net zero în această săptămână. Acest fapt estee atribuit unor inițiative precum utilizarea energiei solare la fața locului și achiziționarea de ulei vegetal hidrotratat din surse sustenabile pentru operarea utilajelor.

