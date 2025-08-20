Enescu în Control – Festivalul Enescu intră pe scena alternativă din București

Festivalul Internațional George Enescu 2025 se extinde dincolo de sălile tradiționale de concert și aduce muzica clasică, reinterpretată și transformată, în inima scenei alternative bucureștene. Enescu în Control – powered by BRD Groupe Société Générale, reinventează concertul clasic, transformând sala într-un spațiu vibrant unde, fără bariere între artiști și spectatori, publicul stă în picioare, aproape de scenă, lăsându-se antrenat de o atmosferă plină de energie. Aici, Enescu devine modern, iar muzica lui, păstrându-și eleganța clasică, capătă forța unui live concert care te face să dansezi.

Pe toată durata festivalului, în fiecare miercuri seara, de la ora 22:00, Club Control găzduiește concertele din noua serie Enescu în Control – evenimente unde artiști de talie internațională și ansambluri românești de top propun un alt fel de experiență muzicală – liberă, experimentală, în dialog cu jazzul, muzica electronică și percuția contemporană.

Proiectul Enescu în Control marchează o premieră pentru festival: o deschidere spre un spațiu cultural care, în ultimii 17 ani, a devenit reper al muzicii alternative din România. Control, club recunoscut pentru concertele sale de avangardă și pentru rolul în dezvoltarea vocilor muzicale independente puternice la București, devine astfel gazda unui capitol inedit din povestea Festivalului Enescu.

În acest spațiu, muzica clasică iese din tipar și prinde viață în ritmul orașului: publicul dansează, aplaudă, trăiește fiecare moment fără limitări convenționale. Nu există tăcere protocolară, ci o energie colectivă în care muzica clasică pulsează altfel.

Extinderea spre acest spațiu urban alternativ vine firesc după anunțarea noii serii de concerte imersive de la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive – unde festivalul inaugurează în 2025 concerte ce propun experiențe multisenzoriale inovatoare, aducând creațiile contemporane într-un format vizual și sonor complet nou. Prin Enescu în Control, Festivalul continuă această deschidere, explorând forme neconvenționale de a conecta muzica clasică cu energia orașului.

Am simțit că e momentul să aducem muzica clasică acolo unde întâlnirea dintre genuri poate crea punți și revelații. Seria de concerte Enescu în Control este o invitație adresată tinerilor, dar și tuturor celor curioși să descopere cum se poate reinventa muzica clasică și cum poate intra în dialog cu ritmurile prezentului. Festivalul Enescu se conectează astfel cu vibrația orașului și cu noile generații, declară Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului Enescu.

Seria Enescu în Control va transforma fiecare seară de miercuri într-un eveniment absolut, cu o atmosferă specială: la ora 22:00, în sala principală a clubului, artiști recunoscuți la nivel internațional vor propune reinterpretări spectaculoase ale marilor lucrări din repertoriul clasic, dar și compoziții proprii, improvizații sau combinații neașteptate.

Debutul seriei (miercuri, 27 august 2025) îi aduce pe scena Clubului Control pe exuberanții muzicieni ai Janoska Ensemble, un ansamblu cu un stil inconfundabil, unde virtuozitatea clasică se împletește cu improvizația și spiritul ludic.

Programul lor se transformă într-un tur de forță prin epoci și genuri: Fantezia Carmen de Bizet/Waxman, plină de dramatism și energie, este transpusă într-o versiune Janoska plină de culoare; Clasicul Beatles „Yesterday” primește un tratament cameral rafinat și surprinzător; „Rumba pentru Amadeus”, compusă de František Janoska, arată felul în care, pe muzica lui Mozart, se poate dansa în ritmuri moderne; Bartók și „Dansurile populare românești” apar într-o versiune reinterpretată în stil Janoska, cu trimiteri directe la folclorul est-european; Vivaldi și „Anotimpurile” se transformă în joc de improvizații și inflexiuni jazzistice ce poartă spiritul baroc în secolul XXI. Această seară promite să fie un carusel sonor, unde tradiția și inovația se întâlnesc fără bariere.

A doua seară (miercuri, 3 septembrie 2025) aduce un nume de referință în experimentul muzical contemporan: Francesco Tristano, pianist, compozitor inovator și artist care apropie granițele dintre Bach și techno, dintre baroc și muzica electronică minimalistă. Proiectul său „Bach & beyond” este o călătorie fascinantă prin istoria muzicii, în care Frescobaldi și Bach conviețuiesc alături de creații originale, improvizații electronice și reinterpretări neașteptate.

Publicul va asculta capodopere baroce precum Toccata nr. 4 de Frescobaldi sau fragmente din suitele franceze și engleze de Bach, alături de lucrări compuse chiar de Tristano – „Electric mirror”, „Neon City” sau „Insomnia”, transcripții ingenioase precum celebra piesă techno „Strings of Life” de Derrick May, adaptată pentru pian și emoția delicată a lui Ryuichi Sakamoto în „Merry Christmas, Mister Lawrence”, transformată de Tristano într-o experiență personală și intensă.

Francesco Tristano reunește, pe aceeași scenă, universul lui Bach și al muzicii electronice. Pentru publicul din Control, această seară va fi un ritual muzical ce traversează secolele într-un singur set.

În a treia săptămână (miercuri, 10 septembrie 2025), Club Control va fi cuprins de bogăția timbrală a Big Band-ului Radio România, condus de carismatica Simona Strungaru. Invitați speciali sunt saxofonistul italian Stefano Di Battista și trompetistul român Sebastian Burneci.

Programul lor este unul dintre cele mai spectaculoase: Enescu devine eroul serii, cu lucrări precum „Suita pentru pian în re major” sau fragmente din „Simfonia de cameră”, orchestrate pentru big band într-o manieră electrizantă; o lucrare originală, inspirată de atmosfera Legendei pentru trompetă a lui Enescu și compusă special pentru big band, îi va oferi lui Sebastian Burneci un rol solistic de excepție; muzica de film intră și ea în scenă: Ennio Morricone („Flora”, „Deborah’s Dream”) și Nino Rota („La Dolce Vita”) revin la viață în culori jazzistice; Stefano Di Battista propune propriile sale piese – „Rita”, „Anastasia”, „Coco” –, exemple de lirism și ritmuri mediteraneene, iar Sebastian Burneci încheie cu creațiile sale originale – „Secret Life of the Italian Fish” și „Behind Social Bars” – care dau o amprentă inedită întregului concert. Această seară va aduce energia marilor big band-uri americane în mijlocul Bucureștiului, filtrată prin sensibilitatea enesciană și prin creativitatea artiștilor invitați.

Ultimul concert al seriei (miercuri, 17 septembrie 2025) este dedicat instrumentelor de percuție, prin prestația spectaculoasă a Bucharest Percussion Ensemble, format din Ioana Ailenei, Alina Trifu, Ștefan Ailenei, Vlad Polgar, Mihai Mînzar și Alexandru Stroe. Programul este un adevărat manifest pentru diversitatea ritmurilor și pentru forța expresivă a instrumentelor de percuție: John Cage și „Living Room Music” propun o piesă scrisă pentru obiecte de uz casnic, readusă în contemporaneitate; Enescu este prezent prin „Suita pentru pian nr. 2 în re major op. 10”, într-un aranjament special pentru ansamblu de percuție; minimalismul lui Steve Reich în „Drumming” contrastează cu lirismul lucrărilor lui Owen Clayton Condon, Casey Cangelosi și Alyssa Weinberg; „Song of the metals” de Gene Koshinski și „Niagara” de Third Coast Percussion, aduc un spectacol al rezonanțelor și vibrațiilor, iar Ivan Trevino, cu „Catching Shadows”, oferă un final energic.

Această seară promite să fie un adevărat „laborator sonor” unde publicul va descoperi infinitele posibilități ale percuției, de la jocul intim al timbrurilor la explozia colectivă de ritmuri.

Enescu în Control reprezintă nu doar o extindere de spațiu, ci și o schimbare de paradigmă: Festivalul Enescu deschide drumuri și conectează generații. Dacă marile săli de concert rămân templele consacrate ale muzicii clasice, Club Control devine locul unde publicul descoperă că muzica clasică este imprevizibilă și mereu actuală.

Seria „Enescu în Control” este dedicată unui public divers – de la pasionați de jazz, electronica sau rock alternativ până la cei care, poate pentru prima oară, vor descoperi creațiile lui Enescu sau ale marilor compozitori, în acest format liber.

Enescu în Control este un proiect al Festivalului Internațional George Enescu 2025 susținut de BRD Groupe Société Générale, menit să apropie noile generații de muzica clasică și să creeze punți între tradiție și experiment.

Biletele pentru concertele din cadrul Festivalului Internațional George Enescu se pot achiziționa atât online, din platforma Eventim.ro, https://www.cts.eventim.ro/artist/festivalul-george-enescu, cât și în format fizic, din rețeaua de hipermarketuri Carrefour și din lanțurile de librării Cărturești și Humanitas.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu.

Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.

