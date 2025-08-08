Prima pagină » Actualitate » George Enescu – Poema Română: Immersive Experience. ZIUA ENESCU celebrată la Muzeul MINA. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții

Mara Răducanu
08 aug. 2025, 08:27, Cultură
Pe 19 august 2025, ziua în care se împlinesc 144 de ani de la nașterea lui George Enescu, Festivalul care-i poartă numele celebrează memoria compozitorului printr-un eveniment special, desfășurat în spațiul imersiv al MINA – Museum of Immersive New Art. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții ale lucrării audiovizuale George Enescu – Poema Română: Immersive Experience, într-un demers creativ care onorează tradiția și introduce publicul în universul unei noi forme de receptare a muzicii clasice.

Concerte imersive din istoria Festivalului Enescu

Proiecțiile au loc din 30 în 30 de minute, începând cu ora 18:30 – ultimul interval de vizionare începe la ora 21:00 – , iar accesul este gratuit, în baza unei rezervări pe platforma Eventim.ro: eventim.ro/george-enescu-poema-romana.

Evenimentul devine astfel nu doar o celebrare simbolică a Zilei Enescu, ci și o introducere în prima serie de concerte imersive din istoria Festivalului Enescu, care va debuta la MINA pe 28 august 2025.

Compusă în 1897, pe când avea doar 16 ani, Poema română op. 1 este cea dintâi lucrare căreia George Enescu i-a atribuit un număr de opus – gest revelator al exigenței sale artistice.

Prima audiție a avut loc la Paris, în 1898, unde lucrarea a fost elogiată de critici. După o perioadă de tăcere impusă în regimul comunist, Poema română a fost readusă în viața concertistică românească de dirijorul Horia Andreescu, în urmă cu peste trei decenii.

Componenta vizuală a George Enescu – Poema Română: Immersive Experience este realizată de Les Ateliers Nomad cu sprijinul JTI – Immersive Experience , și se bazează pe o înregistrare istorică pusă la dispoziție de către Electrecord, cu Orchestra Națională Radio dirijată de maestrul Horia Andreescu. Proiecția transformă audiția muzicală într-o experiență senzorială totală, în care sunetul, imaginea și spațiul creează o experiență unică.

Seria Enescu – JTI Immersive Experience o direcție curajoasă și coerentă în evoluția Festivalului Enescu

În perioada 24 august – 21 septembrie 2025, în fiecare joi și vineri, de la ora 20:00, MINA se transformă în scena a patru spectacole-concert ce combină muzica și arta vizuală, tehnologia și performance-ul contemporan.

Este un pas firesc către un public cu așteptări și orizonturi multiple, din ce în ce mai obișnuit cu limbajul vizual și multimedia, dar și un demers creativ care reafirmă poziția internațională și inovatoare a festivalului:

ONIRIUS – dans contemporan, poezie scenică și proiecție imersivă – un spectacol visat de Gigi Căciuleanu pe muzica lui Paul Ilea, în care proiecțiile Les Ateliers Nomad amplifică dimensiunea onirică a spectacolului (28 și 29 august 2025, ora 20:00). 

BACH IN THE JUNGLE – un experiment sonor și vizual ce aduce împreună barocul lui Bach, lirismul lui Villa-Lobos și pasiunea lui Piazzolla, cu Leticia Moreno – vioară și Claudio Constantini – bandoneon  (4 și 5 septembrie 2025)

KLIMT MEETS BÖSENDORFER – Ver Sacrum by Alexandra Silocea – un dialog între pictura simbolistă a lui Gustav Klimt și muzica de cameră, în care sunetul pianului Bösendorfer-Klimt, ediție limitată, se împletește cu o experiență vizuală de o eleganță rară, cu Alexandra Silocea – pian, Patricia Nolz – mezzosoprană și Laëtitia Eïdo – actriță (11 și 12 septembrie 2025)

ULTIMA PIESĂ – Cu ecouri din “Furtuna” lui Shakespeare, Ultima Piesă propune o vijelie a simțurilor, gândurilor și memoriei. Muzica, proiecțiile imersive și inteligența artificială se contopesc într-un concert-instalație generat din activitatea cerebrală a compozitorului Constantin Basica (18 și 19 septembrie 2025)

Într-o epocă a transformărilor rapide, Festivalul Internațional George Enescu rămâne fidel esenței sale – excelența, relevanța și deschiderea culturală – explorând în același timp formele emergente ale artei. Ziua Enescu din 2025 marchează un punct de interferență între moștenire și inovație, între partitură și tehnologie, în care publicul este invitat să îl cunoască pe George Enescu. 

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, care vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.    

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.  

Sursă foto: ARTEXIM – George Enescu International Festival & Competition

