”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea

Procurorul Laurențiu Beșu, cunoscut după apariția în documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, este acuzat de Inspecția Judiciară că ar fi încălcat legea. Instituția a declanșat acțiunea disciplinară, în urma unei sesizări venite chiar din interiorul sistemului.

„Eroul” Recorder, acuzat de „încălcarea secretului deliberării”

Potrivit documentelor făcute publice de Beșu, pe pagina sa de Facebook, Inspecția Judiciară a admis sesizarea formulată de Liana Arsenie, președinta Curtea de Apel București. Aceasta îl acuză pe magistrat că ar fi încălcat secretul deliberării, una dintre regulile fundamentale ale actului de justiție.

În motivare apare o formulare care a stârnit reacția procurorului: ideea că declarațiile sale și cele ale jurnalistului „fac corp comun” și nu pot fi analizate separat.

Beșu a reacționat public, cu un mesaj scurt și tăios:

„Concluzia e ca magistrații răspund pentru faptele altora. Și ce e mai important e să fie liniște!”

Ce a spus Beșu în documentarul Recorder

În investigația „Justiție capturată”, Laurențiu Beșu a vorbit deschis despre posibile practici controversate din sistem, inclusiv despre modul în care ar fi fost mutat de la Tribunalul Giurgiu la Curtea de Apel București.

El susține că decizia delegării a venit brusc și ar fi avut legătură cu un dosar sensibil: cazul medicului Mircea Beuran, judecat pentru fapte de corupție.

Procurorul a povestit că, după mutare, colegii i-ar fi sugerat că astfel de schimbări în complet nu sunt întâmplătoare în dosarele delicate. Ulterior, dosarul Beuran s-a încheiat cu achitare, soluție menținută definitiv.

„Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit şi am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine şi această stagnare în profesie şi te gândeşti să evoluezi.

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: ‘Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului’.

Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (…) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel – n.r.), m-au asigurat că ‘fii sigur că există o legătură’.

Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare. Nu comentăm soluţiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare”, afirma Laurențiu Beşu.

