Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a numit procuror pe „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Ionel Laurențiu Beșu își schimbă oficial rolul în justiție: acesta pleacă de la Tribunalul București, unde a fost judecător, pentru a deveni procuror la Giurgiu.

Decretul semnat vineri de președinte reprezintă ultimul pas legal pentru ca Beșu să poată profesa ca procuror. Această schimbare a fost pregătită încă de la finalul anului trecut, când instituțiile din justiție și-au dat acordul pentru această mutare.

Decretul a apărut în Monitorul Oficial împreună cu alte șapte decrete prin care foști judecători au trecut în profesia de procuror, precum și cu mai multe decrete care privesc încetarea activității prin pensionare a unor magistrați.

Numele lui Laurențiu Beșu a devenit cunoscut după ce acesta a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, acolo unde acesta a criticat dur modul în care funcționează sistemul judiciar din România. Noul procuror de la Giurgiu a recunoscut și că, înainte de a fi magistrat, a lucrat pentru serviciile de informații ale Ministerului de Interne.

