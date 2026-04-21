Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți

Escrocheriile legate de locurile de muncă bazate AI, în plină expansiune. Escrocii folosesc promisiunea unor posturi false pentru a păcăli persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Scopul, să le smulgă bani, informații personale sau ambele. Cu ajutorul inteligenței artificiale sunt mai convingători ca niciodată. Există însă modalități de a-i identifica.

Încă de la început existată indicii că era prea frumos ca să fie adevărat, explică un jurnalist btitanic pentru The Guardian.

Un vânător de headline-uri mi-a trimis un e-mail cu o oportunitate de angajare. Un rol de jurnalist într-o „echipă editorială de top din domeniul tehnologiei și piețelor din SUA”. Oportunitatea, a spus ea, făcea parte dintr-o extindere confidențială și nu fusese publicată.

Mesaj croit fix pe măsura ta

Eram în căutarea unor noi locuri de muncă, deoarece concediul meu de maternitate se apropia de sfârșit. Inițial, e-mailul părea legitim, explică jurnalistul. Când am căutat pe Google expeditorul, am găsit un vânător de headline-uri cu același nume și aceeași fotografie de profil pe LinkedIn.

Mesajul era în mod clar adaptat mie: făcea referire la mai multe roluri pe care le-am deținut anterior și identifica domeniile mele specifice de expertiză. „Concentrarea ta asupra impactului real al inteligenței artificiale, culturii digitale și economiei bazate pe contracte temporare se aliniază perfect cu un mandat intern, prioritar, pe care îl gestionez”, a scris vânătoarea de headline-uri.

Prea perfect să fie adevărat

Am răspuns prin e-mail. Vânătoarea de headhunter-uri mi-a cerut să-i trimit CV-ul, împreună cu așteptările salariale, structura de lucru preferată (la distanță, hibridă sau la fața locului) și flexibilitatea geografică.

În schimb, mi-a oferit o descriere a postului mai detaliată. Rolul era, într-adevăr, perfect pentru mine.

Prea perfect. Ca și cum cineva mi-ar fi introdus CV-ul în ChatGPT și i-ar fi cerut să creeze o descriere a postului bazată direct pe experiența mea. Compania era situată în orașul în care locuiesc și oferea un aranjament de lucru hibrid, exact așa cum solicitasem. Cel mai mare semn: fusesem ambițios cu sugestia mea salarială, dar aceasta oferea mult mai mult.

În acest moment eram destul de sigur că eram păcălită.

Escrocheriile de recrutare sunt în creștere

Pe fondul unei piețe a muncii deosebit de dificile din Marea Britanie, escrocheriile de recrutare sunt în creștere. Escrocii folosesc promisiunea unor posturi false pentru a păcăli persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și a le oferi bani sau informații personale (sau ambele).

Report Fraud, serviciul național de raportare a criminalității cibernetice din Marea Britanie, declară că a primit de peste două ori mai multe rapoarte despre escrocheriile de recrutare în 2024 comparativ cu 2022. Lloyds Banking Group a raportat o creștere de 237% a escrocheriilor de angajare din ianuarie până în august anul trecut. Monzo a declarat că peste 10.000 dintre clienții săi au căzut victime unor astfel de escrocheri în 2025.

AI grijă!

Instrumentele de inteligență artificială au făcut escrocheriile mult mai ușoare, spune Keith Rosser, președintele JobsAware.

„În zilele noastre, poți sta oriunde în lume și să organizezi o escrocherie de angajare de amploare împotriva oamenilor din Marea Britanie”, spune el. „Nu este foarte dificil, ai șanse rezonabile de succes și ai șanse foarte mici să fii prins.”

Cum desoperiți escrocheriile

Există câțiva pași practici pe care îi puteți urma pentru a încerca să identificați o înșelătorie.

Fiți deosebit de suspicioși față de contactele nesolicitate, mesajele de la e-mailuri generice, cum ar fi adresele Gmail sau Yahoo, și comunicările efectuate prin WhatsApp sau rețelele sociale.

Dacă nu sunteți siguri de o companie, o puteți cerceta căutând pe Companies House (dacă este înregistrată în Regatul Unit).

Dacă vedeți un anunț de angajare sau primiți o ofertă de care sunteți suspect, puteți contacta direct compania angajatoare pentru a verifica dacă este legitimă.

Dar, așa cum spune Webb, acest lucru nu este întotdeauna practic.

Lista de fraieri

Persoanele disperate după un loc de muncă pot aplica pentru sute de poziții; este posibil să nu realizeze că cineva le abordează din senin.

„Escrocheriile funcționează adesea pentru că vizează persoane care au puțin timp, sunt distrase sau sunt în mijlocul a ceva”, spune ea.

Dacă credeți că ați fost victima unei escrocherii de recrutare, primul lucru de făcut este să contactați banca dumneavoastră;

Folosește numărul de pe verso-ul cardului tău pentru a ști că ajungi la echipa de combatere a fraudelor.

În unele cazuri, este posibil să-ți primești banii înapoi.

De asemenea, Homewood încurajează victimele să raporteze incidentul la poliție.

Într-o situație crudă, dacă ai căzut în plasa unei escrocherii, s-ar putea să descoperi că în curând ești abordat cu o alta.

„Există această expresie cu adevărat oribilă, «listă de fraieri», la care se referă infractorii – prin care, dacă au prins pe cineva o dată într-una dintre aceste escrocherii, se gândesc apoi să te pună pe o «listă de fraieri» pentru a continua să te vizeze”, spune Webb.

Recomandarea autorului: O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud