Escrocheriile din România nu încetează niciodată să se reinventeze și să-i surpindă pe oameni. Criza chiriilor din marile orașe a devenit, în ultima perioadă, terenul ideal pentru apariția unui nou tip de înșelătorie care vizează în special femeile aflate în căutarea unei locuințe. Sub pretextul unui ajutor financiar, bărbații se prezintă drept proprietari, le trimit mesaje tinerelor în privat și le propun o „înțelegere”, mai exact, un apartament sau o garsonieră fără plată în numerar, ci în fotografii și videoclipuri personale.

Mecanismul este simplu și pornește de la o întrebare aparent banală, pe care zeci de proprietari sau agenți imobiliari le-o adresează potențialilor chiriași, „Mai cauți chirie?”. Urmează confirmarea zonei și a tipului de locuință, apoi apare oferta „salvatoare”. În ultimele zile, o postare apărută pe un grup de Facebook dedicat chiriilor face furori. O tânără a decis să expună public modul în care se desfășoară aceasta escrocherie. Potrivit acesteia, escrocii nu manifestă interes real pentru închirierea unei locuințe, nu cer detalii legate de contract, nu trimit poze cu imobilul și nu stabilesc o eventuală vizionare. În schimb, direcția discuției se mută rapid către ideea că plata chiriei ar urma să fie acoperită pentru câteva luni, nu cu bani, ci cu imagini sau videoclipuri personale.

O tânără a arătat public cum funcționează înșelătoria

În postarea publicată, tânăra explică modul în care a fost abordată în privat de către un bărbat care susținea că deține două proprietăți în cartierul în care aceasta căuta chirie. Mai mult, tânăra susține că individul nu a acționat doar asupra ei, ci și asupra unei prietene.

„Aveți mare grijă la astfel de persoane, în special femeile aflate în căutarea unei chirii. Acest individ pretinde că oferă garsoniere sau apartamente, însă nu pare deloc interesat să găsească locatari. În schimb, cere poze și videoclipuri personale, sub pretextul că „ajută cu chiria”. Nu sunt singura victimă — și o prietenă de-a mea, aflată tot în căutarea unei garsoniere, a fost contactată în același mod. Din păcate, pare mai degrabă că scopul lui este să se „joace” cu oamenii, nu să închirieze ceva real. Cei care sunt interesați să găsească locatari, sunt bineveniți cu mesaje, cei care caută joculețe, stați în banca voastră!”

Conversația publicată de tânără arată mecanismul bine-gândit al escrocheriei. Bărbatul se prezintă binevoitor, oferă „sprijin”, apoi introduce treptat condiția schimbului. Limbajul folosit este unul politicos și chiar însoțit de emoticoane, o strategie menită să reducă vigilența unei potențiale victime. În realitate însă, oferta și locuința promisă nu există iar specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de practici pot avea consecințe grave, de la șantaj până la distribuirea neautorizată a materialelor.

Postarea a stârnit valuri de reacții în mediul online

De altfel, reacțiile nu au întârziat să apară după postare și au fost împărțite. Unii dintre internauți spun că profilul respectivului bărbat ar trebui blocat și raportat la platforma de social media și chiar anunțată poliția, în timp ce alții, mai ironici, se întreabă dacă oferta este valabilă și pentru alte zone din Capitală. Pe lângă zecile de reacții, în secțiunea de comentarii, există mai multe tinere care susțin că au primit exact același tip de mesaj, din partea aceleiași persoane. De asemenea, autoarea postării a făcut un apel public către femeile care se află în căutarea unei chirii.

„Scopul postării nu este să mă plâng, ci să atenționez tinerele care vor să se mute în București să fie foarte atente și să nu se lase tentate de astfel de «oferte». Din păcate, există persoane care profită de nevoia oamenilor de a găsi chirie și folosesc pretexte murdare pentru a obține poze sau favoruri. Postarea mea este strict cu rol informativ și preventiv — ca alte fete să nu ajungă în situații similare.”

Această situație readuce în prim-plan riscurile la care se expun persoanele care se află în căutarea unei locuințe, mai ales într-un context în care piața imobiliară din orașele mari este aproape sufocată de cerere. Aparent, unele promisuni avantajoase pot ascunde intenții periculoase, iar prudența în fața oricărei oferte este extrem de importantă.

RECOMANDAREA AUTORULUI: