Prima pagină » Actualitate » Escrocii au reinventat metoda „Accidentul”. Ce apare pe ecranul telefonului victimelor

Escrocii au reinventat metoda „Accidentul”. Ce apare pe ecranul telefonului victimelor

12 oct. 2025, 20:53, Actualitate
Escrocii au reinventat metoda „Accidentul”. Ce apare pe ecranul telefonului victimelor

Metoda „Accidentul” continuă să facă victime, după ce escrocii au reinventat-o. Acest fapt este extrem de periculos și demonstrează o sofisticare în rândul infractorilor, care nu exploatează doar emoțiile, ci și încrederea.

Un astfel de caz a avut loc în iunie, în București, iar autorul a fost prins în luna septembrie. Este vorba despre un tânăr care a reușit să păcălească o femeie de 70 de ani. El s-a dat la telefon drept un apropiat și a reușit să obțină de la victimă aproape 7.000 de lei.

Escrocii au reinventat metoda „Accidentul”

În prezent, escrocii folosesc tehnici de „spoofing” (falsificare) a numărului de telefon, care le permit să afișeze pe ecranul victimei un număr diferit de cel de pe care sună efectiv. În acest caz, ei falsifică numărul unei persoane apropiate victimei (părinte, copil, soț/soție, prieten).

Tehnica aceasta este posibilă prin intermediul unor servicii VoIP sau aplicații specializate, ce permit utilizatorilor sa își modifice ID-ul apelantului. Prin afișarea unui contact cunoscut, hoții depășesc instant una dintre principalele bariere de apărare ale victimelor: suspiciunea față de numere necunoscute.

Victima nu verifică informația

Acest scenariu este unul care generează panică. În momentul în care pare că apelul vine direct de la persoana apropiată, nivelul de stres și de urgență este unul mai mare și împiedică gândirea rațională.

În graba și spaima momentului, este mai puțin probabil ca victima să încerce să verifice informația prin alte mijloace (de exemplu, să sune înapoi pe numărul real al persoanei sau să contacteze un alt membru al familiei). Deși vârstnicii rămân o țintă principală, această metodă poate afecta acum o gamă mai largă de persoane, inclusiv pe cele mai tinere, care sunt obișnuite să se bazeze pe informațiile afișate pe telefon.

Cum să te protejezi

  • Verifică întotdeauna, indiferent de situație: Aceasta este regula de aur.
  • Nu te baza pe Caller ID: Chiar dacă apare un nume cunoscut, nu înseamnă că este persoana respectivă.
  • Sună înapoi: Închide apelul și sună tu înapoi pe numărul real și cunoscut al persoanei respective (nu pe cel de pe care tocmai ai fost sunat, ci pe cel pe care îl ai salvat în agendă).
  • Contactează o altă persoană: Dacă nu poți contacta direct persoana „accidentată”, sună un alt membru al familiei sau un prieten comun pentru a verifica informația.
  • Pune întrebări de verificare: Întreabă lucruri pe care doar persoana respectivă le-ar ști (deși, în panică, acest lucru poate fi dificil).
  • Rezistă presiunii timpului: Escrocii vor insista pe urgență („trebuie acum!”, „nu e timp de pierdut!”). Acesta este un semnal de alarmă. Nicio urgență reală nu ar trebui să te împiedice să verifici informațiile.
  • Nu transfera bani: Niciodată nu transfera bani, nu oferi date bancare sau coduri PIN la cererea telefonică, mai ales în situații de urgență. Instituțiile legitime (poliția, spitalele) nu cer niciodată bani prin telefon în acest mod.
  • Raportează: Dacă primești un astfel de apel, raportează-l imediat poliție.

Recomandările autorului:

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, președinte cu „abilități politice” / Cum îl laudă Sorin Grindeanu pe șeful de la Cotroceni
20:45
Nicușor Dan, președinte cu „abilități politice” / Cum îl laudă Sorin Grindeanu pe șeful de la Cotroceni
EXTERNE Goarna lui Putin amenință Chișinăul. Peskov consideră că alegerea europeană a Moldovei, o face dușmanul Rusiei
20:33
Goarna lui Putin amenință Chișinăul. Peskov consideră că alegerea europeană a Moldovei, o face dușmanul Rusiei
POLITICĂ Bolojan e VINOVAT pentru „interdicțiile” pe care le-au primit primarii prin OUG 52 / Grindeanu: M-a asigurat că știe ce s-a greșit
20:28
Bolojan e VINOVAT pentru „interdicțiile” pe care le-au primit primarii prin OUG 52 / Grindeanu: M-a asigurat că știe ce s-a greșit
ULTIMA ORĂ Autoritatea Vamală Româ­nă, AVERTISMENT privind importurile de legume și fructe din țările asiatice / Capcana neștiută din spatele produselor
20:23
Autoritatea Vamală Româ­nă, AVERTISMENT privind importurile de legume și fructe din țările asiatice / Capcana neștiută din spatele produselor
POLITICĂ Sorin Grindeanu pune piciorul în prag. AVERTISMENT pentru Bolojan: Să nu te aștepți să ai un drum lin, fără turbulențe
20:16
Sorin Grindeanu pune piciorul în prag. AVERTISMENT pentru Bolojan: Să nu te aștepți să ai un drum lin, fără turbulențe
ACTUALITATE MESAJUL președintelui Nicușor Dan, după moartea artistului Dorel Zaica: Un mare cercetător al creativității copiilor
20:03
MESAJUL președintelui Nicușor Dan, după moartea artistului Dorel Zaica: Un mare cercetător al creativității copiilor
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan, mesaj de adio: Un om bun și profesor iubit
Evz.ro
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani