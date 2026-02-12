Oana Țoiu, ministra de Externe al României, a postat un text pe Facebook în care susține că a acordat un interviu prestigioasei publicații Financial Times. Țoiu a publicat și un fragment din interviul dat, în care a vorbit despre efortul minim depus de țările europene pentru a reduce birocrația, care a dus în cele din urmă la bariere în cadrul comunității europene.

În realitate, cea mai importantă publicație economică la nivel european a scris un newsletter intitulat „EU should focus on competitiveness not crises, says Sweden” (UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia), în care Oana Țoiu este citată spre finalul articolului.

„Am acordat la Londra un interviu pentru Financial Times, în contextul summitului liderilor UE care caută astăzi soluții pentru competitivitatea europeană. Competiția globală intensă ne aduce în fața realității: am amânat prea mult reformele structurale. Reformele care pot susține mediul de afaceri și creșterea economică sunt o necesitate, nu doar o reacție. Europa trebuie să se modernizeze. Presiunile externe doar accelerează un proces care trebuia asumat demult. Vom avea o piață unică mai puternică, iar asta va avea un efect benefic și pentru economia noastră și pentru locurile de muncă ale românilor”, a scris pe Facebook Oana Țoiu și a publicat un colaj cu o captură din FT.

Articolul din Financial Times, care se bazează în principal pe declarațiile prim-ministrului suedez, Ulf Kristersson, precizează că Uniunea Europeană trebuie să înceteze să mai dea vina pe crizele geopolitice pentru incapacitatea sa de a salva blocul comunitar. Creșterea economică a UE din ultima perioadă a fost una relativ slabă, iar continentul european a rămas în urma marilor puteri, precum China sau Statele Unite.

În acest context, publicația FT a inserat un răspuns scurt al Oanei Țoiu în care aceasta spune că un obstacol în calea dezvoltării blocului comunitar este birocrația excesivă.

Redăm în continuare fragmetul din newsletterul Financial Times care face referire la Oana Țoiu:

Această abordare este repetată și în alte capitale. „Europa trebuia să facă asta pentru o perioadă, indiferent de relația cu Statele Unite”, a declarat ministrul de externe al României, Oana Țoiu, pentru FT. „Ceea ce s-a schimbat este că Statele Unite au creat acest efect de accelerare.” Țoiu a adăugat: „Trebuie să ne dăm seama că în cadrul pieței noastre unice, în cadrul Uniunii Europene, nu am depus încă suficiente eforturi pentru a reduce birocrația dintre țări… multe dintre aceste bariere sunt create chiar de națiunile [UE].

