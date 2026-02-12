Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”

Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”

12 feb. 2026, 20:14, Actualitate
Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”

Oana Țoiu, ministra de Externe al României, a postat un text pe Facebook în care susține că a acordat un interviu prestigioasei publicații Financial Times. Țoiu a publicat și un fragment din interviul dat, în care a vorbit despre efortul minim depus de țările europene pentru a reduce birocrația, care a dus în cele din urmă la bariere în cadrul comunității europene.

În realitate, cea mai importantă publicație economică la nivel european a scris un newsletter intitulat „EU should focus on competitiveness not crises, says Sweden” (UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia), în care Oana Țoiu este citată spre finalul articolului.

„Am acordat la Londra un interviu pentru Financial Times, în contextul summitului liderilor UE care caută astăzi soluții pentru competitivitatea europeană. Competiția globală intensă ne aduce în fața realității: am amânat prea mult reformele structurale. Reformele care pot susține mediul de afaceri și creșterea economică sunt o necesitate, nu doar o reacție. Europa trebuie să se modernizeze. Presiunile externe doar accelerează un proces care trebuia asumat demult. Vom avea o piață unică mai puternică, iar asta va avea un efect benefic și pentru economia noastră și pentru locurile de muncă ale românilor”, a scris pe Facebook Oana Țoiu și a publicat un colaj cu o captură din FT.

Articolul din Financial Times, care se bazează în principal pe declarațiile prim-ministrului suedez, Ulf Kristersson, precizează că Uniunea Europeană trebuie să înceteze să mai dea vina pe crizele geopolitice pentru incapacitatea sa de a salva blocul comunitar. Creșterea economică a UE din ultima perioadă a fost una relativ slabă, iar continentul european a rămas în urma marilor puteri, precum China sau Statele Unite.

În acest context, publicația FT a inserat un răspuns scurt al Oanei Țoiu în care aceasta spune că un obstacol în calea dezvoltării blocului comunitar este birocrația excesivă.

Redăm în continuare fragmetul din newsletterul Financial Times care face referire la Oana Țoiu:

Această abordare este repetată și în alte capitale. „Europa trebuia să facă asta pentru o perioadă, indiferent de relația cu Statele Unite”, a declarat ministrul de externe al României, Oana Țoiu, pentru FT. „Ceea ce s-a schimbat este că Statele Unite au creat acest efect de accelerare.” Țoiu a adăugat: „Trebuie să ne dăm seama că în cadrul pieței noastre unice, în cadrul Uniunii Europene, nu am depus încă suficiente eforturi pentru a reduce birocrația dintre țări… multe dintre aceste bariere sunt create chiar de națiunile [UE].

Recomandările autorului:

Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia

Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii

Revoluția votului din SUA: Cum vrea Trump să aleagă doar „americanii“. Femeile și tinerii cu venituri mici, printre cei care ar putea fi privați de drepturi

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
19:47
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
ACTUALITATE Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
19:13
Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
SCANDAL Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”
19:11
Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”
LOTO Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
18:48
Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
VIDEO VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar
18:40
VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar
EVENIMENT Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”
18:39
Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”
Mediafax
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
A fost stabilită data procesului intentat de Trump împotriva BBC
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Mostrele selenare colectate de China indică un eveniment colosal care a schimbat Luna pe vecie
ULTIMA ORĂ România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
20:02
România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
FLASH NEWS ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
19:44
ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
VIDEO Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”
19:38
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”
FLASH NEWS Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
19:31
Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
SPORT Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”
18:33
Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”
SONDAJ DE OPINIE Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-au făcut pe europeni sceptici
18:18
Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-au făcut pe europeni sceptici

Cele mai noi

Trimite acest link pe