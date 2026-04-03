Anunț de ultimă oră al ministrului Muncii, la Gândul. Când vor fi livrate pensiile luna aceasta

Florin Manole a fost invitat în cadrul emisiunii ATITUDINI, moderată de jurnalista Adina Anghelescu. Ministrul Muncii a vorbit despre stadiul actual în care se află sistemul de pensii din România și, deși a negat posibilitatea intrării într-un colaps, acesta a subliniat că există un deficit considerabil la Casa de Pensii. Anterior, Manole a anunțat că plățile au început pentru luna în curs și toți pensionarii vor primi banii înainte de Paște.

„Cea mai mare parte din deficit vine din Pilonul II”

Manole a menționat că banii din bugetul de asigurări sociale este destinat mai multor plăți, precum drepturile deportaților, persecutaților politic și urmașilor lor, dar și pentru salariile anagajților Casei de Pensii.

„Avem deficit la Casa de Pensii, astăzi cheltuim mai mult decât încasăm la bugetul de asigurări sociale. Dar, dacă ne uităm din ce se compune acest deficit, avem următoarele: cea mai mare parte din deficit vine din Pilonul II. Îi putem privi ca pe o pierdere sau ca pe niște bani irosiți? Nu. Pe de altă parte, avem și alte beneficii care se plătesc de acolo: drepturile deportaților, persecutaților politic și urmașilor lor, salariile anagajților Casei de Pensii, toate costurile cu banii din trezorerie, dobânzi. Toate aceste plăți se fac din bugetul de asigurări sociale.”

Cheltuieli de zece ori mai mari cu poșta decât cu banca

Ministrul a pus accent pe faptul că tarifele poștale sunt foarte mari, comparativ cu transferurile bancare. Astfel că, pentru a trimite pensia prin intermediul poștei, statul ajunge să plătească de zece ori mai mult.

„Taxe la poștă – plătim de 10 ori mai mulți bani poștei, decât băncilor. Să trimitem la două milioane de pensionari pensia prin poștă, ne costă de zece ori mai mult decât ne costă să le trimitem celor 2 milioane de pensionari poșta prin card. Poșta are cheltuieli mult mai mari decât sistemul bancar. Deci există un deficit la sistemul de pensii, dar se compune din mai multe cheltuieli.”

Manole a spus că cele două instituții care ar putea veni cu soluții pentru scăderea deficitului sunt Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.