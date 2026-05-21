Ce puteai cumpăra în 2007 cu 18,54 lei și cât ai plăti acum pentru aceleași produse

Vă mai amintiți ce puteați cumpăra în 2007 cu nici 20 de lei? O persoană a încărcat pe o rețea de socializare un bon fiscal vechi de 19 ani, dar păstrat într-o stare impecabilă. Pentru mai multe produse, la vremea respectivă, un cetățean plătise 18,54 lei. Iată mai jos, în articol, cât ați putea plăti acum pentru aceleași produse alimentare.

Un bon fiscal păstrat intact, din anul 2007, arăta o altă „față” a economiei românești. La momentul acela, o persoană achiziționase mai multe produse alimentare, iar plata finală a fost de 18,54 lei. Cumpărăturile au fost efecutate pe 30 mai 2007, practic cu 19 ani în urmă. Clientul plătise și cu bonuri de masă (14,82 lei din sumă). În prezent, același coș de cumpărături ar valora aproape de 4 ori mai mult, arată Mediafax.

Bon fiscal din 2007. Foto: Instagram

Printre produsele achiziționate la momentul acela se regăseau: banane, roșii românești, șuncă York, două cutii de Raffaello, o salată de crab, două chifle Kaiser, două cutii de cremă de brânză Philadelphia și o franzelă Vel Pitar de 300 de grame.

„18,54 – Ce puteai (și cât) puteai să cumperi în 2007… Bon găsit într-o revistă veche, păstrat în stare aproape imaculată, se dă la schimb doar pentru revenirea prețurilor de acum 19 ani”, se arată în mesajul unui utilizator, pe Instagram.

Cât ar costa aceleași produse, în prezent?

În prezent, același coș de cumpărături ar ajunge să coste de aproape 4 ori mai mult. Estimativ, prețurile ar fi:

Banane – circa 2,73 lei;
Roșii românești – 6,60 lei;
Șunca York (100 de grame) – 7,99 lei;
Raffaello (2 cutii, 40 de grame) – 11,18 lei;
Philadelphia (2 cutii, 125 de grame) – 21 de lei;
Salată de crab – 9,99 lei;
Chifle și franzele Vel Pitar (300 de grame) – 3,41 lei.

Ar însemna un total de 62,9 lei.

Alte detalii:

  • În anul 2007, un bon de masă valora 7,41 lei, iar la cumpărături au fost utilizate, atunci, 2 tichete (14,82 lei, așa cum apare pe bon).
  • În prezent, un tichet de masă poate ajunge la 45 de lei.
  • În urmă cu 19 ani, 2 tichete de masă ar fi putut acoperi circa 80% din cumpărăturile de 18,54 lei.

