Trinity, primul test cu bombă atomică, a avut loc în 16 iulie 1945 în New Mexico și ar fi produs un material complet nou.

Materialul a fost descoperit de o echipă condusă de Luca Bindi, profesor de Mineralogie la Departamentul de Știință ale Pământului de la Universitatea din Florența, pe sticla (trinitită) formată după prima explozie nucleară din istorie, scrie Corriere della Sera.

Noul material este definit de o structură cristalină nemaiîntâlnită: un clatrat pe bază de calcium, cupru și siliciu.

Atomii formează o rețea 3D capabilă să „prindă” alți atomi sau molecule în interiorul ei.

Structurile sunt studiate cu interes de savanți, deoarece ar putea avea aplicații inovatoare în domeniile energiei, semiconductorilor și stocării gazelor precum hidrogenul.

Clatratul descoperit în rămășițele bombei atomice aparține categoriei de clatrați anorganici, materiale foarte rare și dificil de obținut.

Materialul este imposibil de reprodus în laborator.

Noul clatrat s-a format spontan în timpul unei explozii nucleare și acest lucru indică faptul că unele condiții extreme, precum temperaturile și presiunile extrem de ridicate, pot genera noi materiale.

Ce este trinitita

Trinitita a fost numită după Testul Trinity și este un material vitros format atunci când căldura expoziei a topit nisipul deșertului New Mexico.

Cele mai multe fragmente sunt verzi, dar există și unele roșii, extrem de rare.

Echipa lui Luca Bindi a descoperit noul clatrat în trinitita roșie. Este pentru a doua oară când acest material devine studiu pentru savanți, după ce, în 2021, a fost descoperit un cvasicristal rar.

În „purgatoriul” de căldură și materie topită, atomii s-au aranjat în configurații neobișnuite înainte de a se răci rapid.

Răcirea bruscă a dus la o nouă structură atomică, iar materialul rezultat este unic.

