Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să reacționeze și să meargă în Parlament la dezbateri

Într-o postare pe o rețea de socializare, președintele României intervine în scandalul privind transparentizarea organizațiilor neguvernamentale. Dacă s-ar face publice numele deținătorilor de ONG-uri, s-ar crea tensiune în societate, zice Nicușor Dan.
Nicușor Dan consideră că instituțiile care controlează ONG-urile cunosc deja cine sunt deținătorii acestora si le monitorizează activitatea. El susține că la dezbaterile finale ar trebui invitate și aceste organizații. Proiectul privind transparentizarea banilor ONG-urilor a trecut de Senat.

,,Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile. Transparența în fața statului a oricărei persoansocioprofesionalăși a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență”, scrie președintele.
Însă, președintele are și o observație:  el spune ca dacă s-ar face publice numele deținătorilor de ONG-uri, s-ar crea tensiune în societate.
,,Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”, a precizat Președintele.
Reamintim că Nicușor Dan a fondat Asociația Salvați Bucureștiul, în 2008, alături de alți membri.

