Nicușor Dan consideră că instituțiile care controlează ONG-urile cunosc deja cine sunt deținătorii acestora si le monitorizează activitatea. El susține că la dezbaterile finale ar trebui invitate și aceste organizații. Proiectul privind transparentizarea banilor ONG-urilor a trecut de Senat.
,,Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile. Transparența în fața statului a oricărei persoansocioprofesionalăși a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență”, scrie președintele.
,,Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”, a precizat Președintele.