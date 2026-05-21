Chinezii construiesc cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume, instalată în ape adânci

China a instalat cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume, un sistem de 16 MW capabil să alimenteze anual mii de locuințe, marcând un pas major în dezvoltarea energiei regenerabile offshore în ape adânci.

Chinezii construiesc cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume

Compania China Three Gorges Corporation a finalizat instalarea turbinei „Three Gorges Pilot”, amplasată în largul oastei sudice a Chinei, în apropiere de Yangjiang, provincia Guangdong.

Este vorba despre o turbină eoliană plutitoare cu o capacitate de 16 megawați, montată pe o platformă semi-submersibilă, proiectată pentru ape prea adânci pentru fundații offshore clasice.

Tehnologie pentru ape adânci și condiții extreme

Spre deosebire de parcurile eoliene offshore tradiționale, ancorate pe fundul mării, acest sistem este susținut de o platformă flotantă fixată prin ancore și sisteme de stabilizare.

Turbina este proiectată să reziste la valuri de peste 20 de metri și la vânturi de până la 264 km/h, echivalentul unui uragan de categoria 5.

Producție energetică pentru mii de locuințe

La capacitate maximă, instalația poate produce aproximativ 44,65 milioane kWh anual. Conform calculelor bazate pe consumul mediu al unei locuințe, energia generată ar putea alimenta circa 4.200 de gospodării pe an.

Rotorul are un diametru de 252 de metri, iar vârful palelor poate ajunge la peste 270 de metri deasupra nivelului mării.

Inginerie complexă pentru stabilitate și durabilitate

Sistemul utilizează un ansamblu complex de ancorare, cabluri flexibile de înaltă tensiune și un cablu submarin dinamic de 66 kV, proiectat să suporte mișcările continue ale platformei.

Cea mai mare parte a ansamblului a fost asamblată în port, apoi tractată în larg pentru instalare și testare.

