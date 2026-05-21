Una dintre angajatele Metrorex care a fost rănită joi, după ce un lift din Palatul CFR s-a prăbușit de la etajul 4 până la subsol le-a povestit colegilor momentele de groază prin care a trecut: „Credeam că nu se mai oprește. A plecat la vale dintr-o dată, ne-am lovit rău”, a povestit femeia de pe patul de la spital, au dezvăluit surse administrative în exclusivitate pentru Gândul.

Momentele de groază de joi dimineață, când un lift din Palatul CFR, acolo unde, printre altele, sunt sediile Ministerului Transporturilor și cel al Metrorex, au fost povestite de către o angajată a companiei de metrou.

Femeia le-a spus colegilor, chiar de patul de spital, că avut senzație că liftul nu se va mai opri.

„Am căzut dintr-o data. Credeam că nu se mai oprește, au fost clipe de coșmar”, le-a povestit femeia colegilor din Metrorex.

Un lift de la Ministerul Transporturilor, în care se aflau șapte persoane, a căzut în gol mai multe etaje. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, două dintre ele suferind fracturi, potrivit pompierilor.

Și luni, la începutul acestei săptămâni, au fost probleme cu același lift. Mai mulți angajați ai Metrorex susțin că, în cursul acelei zile, una dintre colegele lor se afla în lift când acesta s-a prăbușit „un pic” în gol. Femeia a rămas în așteptare până la evacuare, timp de 50 de minute.

Liftul a căzut de la etajul IV până la subsol, potrivit șefului ISCIR

Șeful Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), Radu Raul Dorobanțu, susține că ascensorul ar fi căzut de la etajul 4 până în puțul liftului de la subsol, după ce sistemele de siguranță nu au funcționat, relatează euronews.ro.

„Întreținătorii liftului au obligația la fiecare incident să anunțe la ISCIR, nu ne-au anunțat. În astfel de cazuri, ne anunță și venim și facem o verificare.

Din ce știu, liftul a căzut de la etajul 4 și nu au funcționat frânele de siguranță, tamburii care trebuiau să se blocheze, nu știu să vă spun de ce, facem o anchetă.

A căzut de la etajul 4 în puțul liftului de la subsol și s-a oprit în tamburul de siguranță. E un tambur ca cel de tren. Au fost în jur de 7-10 metri, nu știu exact.

Ultima verificare tehnică periodică a fost efectuată de CNCIR pe 9 aprilie”, a declarat Radu Raul Dorobanțu.

Comisie internă de anchetă la Ministerul Transporturilor

„În cursul dimineții de astăzi, 21.05.2026, la nivelul unui ascensor care deservește clădirea PALAT CFR s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menționăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii. Din fericire persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU, Poliției și echipaje de la Ambulanța.

În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palat CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare.

Totodată, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Pe măsură de vom avea mai multe informații vom face o nouă comunicare”, a anunțat Ministerul Transporturilor.

