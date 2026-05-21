Departe de a fi intrat în umbră după demiterea sa în urma moțiunii de cenzură din 5 mai, premierul Bolojan își consolidează imaginea. Acest paradox a fost comentat de jurnaliștii Doru Bușcu și Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!

În viziunea redactorului-șef Cațavencii, Bolojan câștigă capital politic în urma unei „patologii a nehotărârii” manifestată atât de Nicușor Dan, cât și de partide ca AUR sau PSD. Mai mult, președintele a susținut din umbră operațiunea declanșată de PSD în tandem cu AUR prin demiterea premierului.

Ironicul efect contrar al unei campanii negative de imagine

Ionuț Cristache: De ce a cuplat Nicușor Dan la această orchestrație pesedistă?

Doru Bușcu: Ipoteza oficială este că îl percepea pe Bolojan ca un contracandidat…

Cristache: Care ar a devenit și mai redutabil prin acest ritual de sacrificare.

Bușcu: A fost încărcat politic. Prin această

Cristache: Au obținut cu toții efectul contrar decât celui așteptat.

Bușcu: Ne amintim de efectul contrar în multe situații marțiale din istoria politică. Palma dată de Băsescu copilului s-a transformat într-un avantaj. Printr-o campanie foarte bine făcută în favoarea pixelului albastru s-a transformat într-un element de sprijin pentru el. N-a câștigat doar cu asta, sunt și alte lucruri pe care e bine să le uităm. (…)

PNL poate crește în opoziție

Invitatul a mai observat că Bolojan este câștigător din criza politică, ba chiar se conturează ca un personaj politic redutabil. În consecință, PNL, partidul al cărui președinte este, poate crește în opoziție.

Bolojan a fost încărcat și acum chiar a devenit un personaj redutabil. El neavând o vocație politică, neavând acea versatilitate și acel discurs potrivit pentru un om politic de discurs. Dar acum are. Acum PNL își descoperă o noimă politică și anume că are șansa să crească. În primul rând că este victima unui agresor. Au venit unii din senin, care iscăliseră pe toate măsurile alea. PNL-ul are șansa să crească în opoziție. Mai sunt niște facțiuni interne, dar poate crește în opoziție pierzând accesul la resurse.

