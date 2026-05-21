Dogioiu sare în apărarea lui Bolojan după acuzațiile legate de proiectul nuclear de la Doicești: Nu este pus în pericol parteneriatul strategic cu SUA

După ce Sorin Grindeanu l-a acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan că încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic cu Statele Unite din cauza acțiunilor sale de contestare a proiectului SMR Doicești, Guvernul a venit cu o reacție prin vocea purtătorului de cuvânt al executivului, Ioana Ene Dogioiu.

Scandalul din jurul proiectului reactoarelor nucleare mici (SMR) de la Doicești a izbucnit după ce premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că proiectul are „probleme serioase” de fezabilitate și rentabilitate economică. Bolojan a acuzat Nuclearelectrica că a cheltuit 240 de milioane de dolari pe studii de fezabilitate fără rezultate palpabile și, conform acestuia, proiectul nu ar fi rentabil din punct de vedere comercial.

Poziția luată de Ilie Bolojan a atras imediat replici dure din partea PSD, care l-a acuzat pe premier că sabotează un pilon esențial al parteneriatului strategic româno-american, dar și securitatea energetică a țării.

În urma valului de critici, Guvernul, prin vocea purtătorului de cuvânt, a precizat joi că discuțiile purtate de Bolojan cu reprezentanții americani privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești nu afectează în niciun fel parteneriatul strategic dintre București și Washington.

Care este răspunsul Guvernului

Ioana Ene Dogioiu a precizat că proiectul energetic de la Doicești nu a fost blocat, iar cerințele premierului Bolojan au vizat exclusive fezabilitatea economică și tehnică. Conform acesteia, acest subiect se aflat pe agenda lui Bolojan încă din luna martie, când premierul s-a întâlnit cu ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg.

„De la bun început, vreau să precizez foarte clar de la nivelul guvernului. Nu există nicio intenție și nicio acțiune care pune în pericol parteneriatul strategic româno-american”, spune Dogioiu. „În luna martie a anului curent, la prima întâlnire a domnului prim-ministru Ilie Bolojan cu noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a fost adusă în discuție această chestiune. Probleme care țin de faptul că până acum nu a fost realizat decât un studiu de fezabilitate, un studiu de fezabilitate care, de altfel, atrage atenția asupra unor riscuri, asupra unor probleme majore de fezabilitate ale proiectului”, mai spune purtătoarea de cuvânt.

Dogioiu a precizat că studiul de fezabilitate contestat de Bolojan indică mai multe probleme legate de implementarea proiectului, unde se menționează și situația financiară a companiei americane NuScale Power, dar și amplasamentul centralei lâgă o zonă cu acumulări de gaze naturale.

„Bolojan a anunțat că, a anunțat partenerul american că sunt o serie de probleme pe care vi le-am menționat, pe care le-ați auzit și de la domnia sa în ultimele zile și că ar fi necesară o analizare a acestui proiect. Ca să-l citez, dacă este un proiect fezabil, el trebuie ținut și mers mai departe. Dacă nu e fezabil, e mai corect să spui așa, acestea sunt problemele, așa se respectă partenerii între ei. Deci, nimeni nu a pus în discuție parteneriatul, proiectul nu este oprit, proiectul este inclusiv în analiza părții americane”, a spus Ioana Ene Dogioiu.

