Parcul de distracții vizitat în trecut de 500.000 de turiști pe an ascunde o poveste tragică. Structura impresionantă zace acum în paragină.

„Parcul-fantomă” și-a închis porțile în 2025, după 40 de ani. În prezent, construcții precum rollercoaster-ul Megafobia și alte atracții încă se mai înalță semețe, amintind de vremurile de altădată, scrie express.co.uk.

Atracția turistică s-a închis în martie 2025, după un anunț brusc privind „provocările actualului mediu de afaceri”.

Lipsa finanțării a făcut cu viitoarele investiții să devină nesustenabile. Multe din atracțiile din Oakwood Theme Park, situat în Pembrokeshire, Țara Galilor, rămân încă în picioare, dar pustii.

Exploratorii urbani de la Urbandoned au vizitat locul misterios și au fotografiat celebrul rollercoaster Megafobia, datorită căruia Oakwood era vizitat anual de 500.000 de persoane (1996).

Megafobia, mândria parcurilor de distracții din UK

Rollercoaster-ul Megafobia, construit în 1996, cu 1,7 milioane lire sterline, există și acum în memoria colectivă a britanicilor.

Unele atracții din parc vor fi mutate în alte locuri. De exemplu, rollercoaster-ul Speed va ajunge într-un parc de distracții din Franța.

Exploratorii au putut vizita în voie parcul de distracții abandonat, cât timp nu produc pagube.

Secretul tragic din Oakwood

O tragedie a marcat existența parcului în 15 aprilie 2004. Atunci, Hayley Williams, o adolescentă în vârstă de 16 ani, din Pontypool, a murit după ce a căzut din Hydro, un tobogan cu apă, în care pasagerii erau purtați la o înălțime de 30 de metri, într-o barcă și apoi „cădeau” aproape vertical, cu viteză amețitoare.

În urma anchetei s-a descoperit că fata nu a fost „asigurată corespunzător” în barcă. Din nefericire, Hayley a decedat în timp ce era transportată de urgență la spital, cu un elicopter.

Un alt pasager în barcă – Martin Rothwell, în vârstă de 10 ani – a suferit răni la cap, după ce a fost lovit de adolescentă, în timpul căderii mortale.

Parcul de distracții a fost amendat cu 250.000 de lire sterline. Hydro – distracția construită cu 1,7 milioane lire sterline, care includea și barca cu 24 de locuri, a fost închisă timp de 12 luni, după tragedie și redenumită, apoi, Drenched.

CEO-ul parcului de distracții, Patrick McNamnara, și-a cerut scuze la acea vreme: „Ne pare extrem de rău pentru acest accident tragic și suntem cu gândul alături de famile, în acest moment greu”.

