Sebastian Ghiță îi răspunde lui Dan Tăpălagă, după ce jurnalistul l-a numit „propagandist rus": „Și-a scris o autocaracterizare!"

Omul de afaceri Sebastian Ghiță i-a răspuns lui Dan Tăpălagă, după ce ziaristul a publicat un articol în care susține că o investigație din Armenia îl nominalizează pe Ghiță într-un dosar de propagandă legat de Kremlin. Ghiță neagă orice legătură cu Rusia și îl numește pe Tăpălagă adevăratul „agent de influență al Moscovei”.

Dan Tăpălagă a folosit inteligența artificială pentru a demonstra legăturile lui Ghiță cu Moscova

Reacția lui Sebastian Ghiță vine după ce Dan Tăpălagă a publicat pe site-ul G4Media o analiză făcută cu programe AI. Jurnalistul a explicat că numele lui Sebastian Ghiță apare într-o investigație din Armenia, într-o discuție secretă dintre un agent rus și o șefă din administrația lui Putin.

Ulterior, Tăpălagă a analizat o postare scrisă de Ghiță și a conchis că mesajele omului de afaceri seamănă cu propaganda rusă.

Sebastian Ghiță susține că Dan Tăpălagă și-a scris propria caracterizare

Ghiță a reacționat imediat pe Facebook și a transmis că Tăpălagă și-a descris, de fapt, propriul comportament în acel articol.

Omul de afaceri îl acuză pe jurnalist că vrea să impună cu forța idei străine în țară și că împarte lumea doar în oameni buni și oameni răi. El afirmă că ideile promovate de Tăpălagă în ultimii 15 ani au servit mult mai bine intereselor Rusiei.

În final, Sebastian Ghiță a ținut să precizeze și că mesajul său este scris exclusiv cu inteligență naturală, spre deosebire de textele jurnalistului.

„P.S. Text scris cu inteligență naturală, nu cu inteligență artificială precum folosește Tapalagă,” se arată la finalul postării. 
„Se vede că textul este scris cu inteligența naturală a domnului Ghiță”, a reacționat Dan Tăpălagă, tot pe Facebook.

Sebastian Ghiță, despre presupusele legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”

De asemenea, Sebastian Ghiță a reacționat și la dezvălurile jurnaliștilor armeni legate de posibile legături ale sale cu liderul de la Kremlin și Rusia.

„Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul, făcute de agenții Sorosiști (numele agenților de informații nu se transmit în clar). Minciunile și invențiile forțate de presa Sorosistă sunt inutile”, a scris Sebastian Ghiță.

