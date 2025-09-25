Estimare „extraordinar de optimistă” a ministrului de Finanțe: „Pachetul 1 de reforme va aduce 11 MILIARDE de lei la buget”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a detaliat impactul estimat al pachetelor fiscale asupra bugetului pe anul viitor. Potrivit ministrului, pachetul 1 va aduce aproximativ 11 miliarde de lei, reprezentând 0,6% din PIB, o estimare „extraordinar de optimistă”.

În ceea ce privește pachetul fiscal 2, mai dur, acesta este concentrat pe anul 2026 și va aduce în buget aproximativ 5 miliarde de lei. Ministrul a explicat că măsurile au fost distribuite astfel pentru a echilibra presiunile bugetare și pentru a reveni la planul inițial agreat în 2024.

„Foarte multe dintre măsuri s-au aplicat pentru 2026, astfel încât, pe bugetul anului 2026, să revenim spre 6%. Adică să revenim în planul agreat inițial în 2024, cumva revenim acolo unde ar fi trebuit să fim, în mod corect, normal, înainte dacă nu aveam aceste derapaje”, a explicat Nazare.

Surse foto: Mediafax foto / Alexandru Dobre

