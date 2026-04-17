Un europarlamentar român dansează pe manele în faţa Parlamentului European. Nicu Ştefănuţă este şi vicepreşedinte al P.E şi absolvent al unor universităţi de prestigiu.

Acesta este europarlamentar din partea Verzilor Europeni, dar şi vicepreşedinte al Parlamentului European.

Zilele trecute, acesta s-a postat în faţa Parlamentului European dansând pe manele.

Ştefănuţă scrie în CV-ul său că a absolvit Universitatea de Vest din Timişoara şi are o diplomă în Economie.

Ulterior, acesta a absolvit şi câteva cursuri de master în Managementul Politicilor Publice la Georgetown University, McCourt School of Public Policy; Washington DC, USA.

Acesta mai scrie că are şi Master în Studii Internaţionale Avansate la Diplomatic Academy of Vienna, Vienna, Austria şi în Studii Europene la Universitatea din Vienna-Austria.

Cu toate acestea, singura metodă pe care a întrezărit-o cicele Parlamentului Europeanca să transmită mesajul său, pe tiktok, către publicul-ţintă este o manea.

Ştefănuţă dansează, oarecum, în faţa sediului de la Bruxelles pe piesa „Nopţi şi zile”, cântată de artistul Adrian Simionescu, cunoscut ca Adi Minune.

Un stil muzical care, în mod normal, este considerat un vehicul electoral mai potrivit pentru cei aflaţi în taberi politice situate la polul opus.

„Semnaţi pentru parteneriatul civil şi susţineţi o cauză importantă. Aflați cum puteți contribui la schimbare”, transmite Nicu Ştefănuţă în mesajul care însoţeşte clipul.

În postare, se poate vedea cum vicepreşedintele Parlamentului European încearcă şi câteva mişcări coregrafice care sfârşesc repede şi lipsite de obişnuitele unduiri din şolduri.

