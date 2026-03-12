Prima pagină » Actualitate » Schimb de replici acide între Viktor Orban și un europarlamentar român. „M-am abținut să fac comentarii despre starea economiei românești”/„Maghiarii merită mai bine. Nimic nu durează o veșnicie”

12 mart. 2026, 15:16, Actualitate
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat un atac dur la adresa vicrepreședintelui Parlamentului European, Nicu Ștefănuță. Oficialul maghiar a publicat un mesaj pe rețelele sociale, după o declarație făcută de Ștefănuță în legislativul european, în care i-a îndenat pe maghiarii din Transivlania să participe la vot și a criticat politicile guvernului de la Budapesta. 

Viktor Orban a reacționat într-o postare pe platforma X în care îl acuză pe Ștefănuță că „a avut îndrăzneala” să le spună maghiarilor cum să voteze și îl invită să privească mai atent situația economică din Europa. De asemenea, premierul Ungariei susține că, în timp ce în multe state europene există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici, Ungaria a făcut lucrurile diferit.

„Vicepreședinte Nicu Ștefănuță, în Parlamentul European ai avut îndrăzneala să le dai lecții maghiarilor și să îi îndemni să voteze împotriva noastră. Înainte de a face asta, poate ar trebui să te uiți în jurul Europei. În toată Europa vedem austeritate, concedieri și fabrici care se închid. În Ungaria, în schimb, am asigurat locuri de muncă pentru toți cei care vor să muncească, am introdus scutirea pe viață de impozit pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am majorat salariul minim cu încă 11%, am introdus credite ipotecare fixe de 3% pentru tineri și am extins sprijinul pentru familii”, a scris premierul Ungariei.

De asemenea, liderul de la Budapesta a legat măsurile de politica sa privind războiul din Ucraina și a spus că a preferat să își păstreze resursele pentru proprii cetățeni. În finalul mesajului, Orban a lansat o ironie la adresa României și a spus că ar fi putut comenta situația economică a țării, dar a preferat să nu o facă.

„Toate acestea sunt posibile pentru că ne păstrăm banii în Ungaria, în loc să îi aruncăm în Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica de la Bruxelles și prioritățile Ungariei: noi ne punem oamenii pe primul loc. Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut să fac comentarii despre starea economiei românești”, a mai spus Viktor Orban.

Cum răspunde Ștefănuță la atacul lui Orban

Nicu Ștefănuță a i-a răspuns lui Viktor Orban la atac printr-o postare în maghiară, română și engleză. Europarlamentarul român a scris pe pagina sa de Facebook că problema nu este că votează oamenii, ci sărăcia, corupția, frica, spitatelele nefuncționale. De asemenea, acesta a transmis că cetățenii Ungariei merită mai bine și a subliniat că nimic nu durează o veșnicie.

„Problema nu este că votează oamenii, ci: Sărăcia este. Corupția este. Frica este. Spitalele nefuncționale sunt. Maghiarii merită mai bine. Nimic nu durează o veșnicie. Hai Ungaria!”, a scris Nicu Ștefănuță pe Facebook. 

Ce declarație l-a enervat pe Viktor Orban

Într-un discurs susținut luni în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, Nicu Ștefănuță a transmis un mesaj către maghiarii din Transilvania și i-a îndemnat să participe la vot și să-și exprime democratic alegerea.

„Orban Viktor, nimic nu durează pentru totdeauna. Vreau să încurajez toți maghiarii din Transilvania să se înscrie și să participe la vot. Inamicul imaginar al lui Viktor Orbán este Ucraina, dar inamicul foarte real al oamenilor este sărăcia, rămânerea în urmă, costul vieții și corupția. Un vot responsabil contribuie la drumul european al țării lor”, a declarat Ștefănuță în Parlamentul European.

